Gand (Belgique) (AFP). Ligue des champions: Lyon, accroché, gaspille à La Gantoise

L'Olympique Lyonnais a gaspillé une avance d'un but à La Gantoise (1-1) et manqué en outre un penalty, lors de la première journée de la Ligue des champions (groupe H) mercredi, à la Ghelamco Arena de Gand (nord). Les hommes d'Hubert Fournier ont évolué en supériorité numérique durant 50 minutes, à la suite de l'exclusion de Brecht Dejaegere (41e), mais n'ont pas tiré profit de cet avantage, Alexandre Lacazette manquant même un penalty en fin de rencontre (88e) après les buts de Jallet (0-1, 58e) et de Milicevic (1-1, 68e). Face à une formation belge regroupée et misant essentiellement sur les contre-attaques, les Lyonnais ont été mis en difficulté en première période, l'attaquant belge Laurent Depoitre frappant le cadre d'Anthony Lopes dès la 10e minute. En face, les attaquants de l'OL ont peiné pour trouver des espaces et les connexions au sein du trio offensif Valbuena-Beauvue-Lacazette ont manqué de liant. L'OL, qui a évolué à onze contre dix dès la 41e (exclusion de Dejaegere pour une semelle sur Maxime Gonalons), a d'abord profité de cette supériorité numérique, via un but de Christophe Jallet, de la tête sur un corner de Mathieu Valbuena. Une avance de courte durée. Les Lyonnais, trop suffisants, se sont fait surprendre dix minutes plus tard sur un tir croisé de Danijel Milicevic. Puis en fin de match, Lacazette a manqué la conversion d'un penalty, causé par une faute de Thomas Foket, exclu. Quel gâchis ! Le président Aulas, qui estimait avant le match qu'un partage des points serait un bon résultat, avait de quoi être déçu 90 minutes plus tard alors que son équipe avait tout eu en main pour ramener les trois points.

