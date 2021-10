Paris (AFP). Blablacar lève 200 millions de dollars, un record pour une start-up française

Le champion français du covoiturage Blablacar a annoncé jeudi avoir levé 200 millions de dollars (177 millions d'euros), un montant record pour une jeune pousse hexagonale, qui la valorise à 1,6 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros) et la classe dans le club très fermé des "licornes". "On se rend compte que l'on crée une demande et qu'il y a un appétit pour Blablacar qui est incroyable. Il faut accélérer cette croissance et on ne veut pas se retrouver contraints par manque de financements", a déclaré à l'AFP Nicolas Brusson, directeur général et cofondateur de BlaBlaCar.

