Garches (France) (AFP). A Garches, où résidait Guy Béart depuis toujours, surprise et tristesse

"Lorsqu'il venait se faire coiffer, il était toujours un peu poète": la commune de Garches (Hauts-de-Seine) était partagée entre surprise et tristesse mercredi après l'annonce de la mort de Guy Béart, notamment sa coiffeuse chez qui il se rendait lorsqu'il a succombé à un malaise cardiaque. "Il s'est garé sur la place devant le salon et nous l'avons vu s'effondrer", a expliqué à l'AFP la commerçante chez qui il avait ses habitudes, et qui a appelé les secours vers 11H00. "Ca nous a fait un choc parce que nous le connaissions depuis des années. Lorsqu'il venait se faire coiffer, il était toujours un peu poète", a encore décrit la commerçante. Le chanteur a été pris d'un malaise cardiaque alors qu'il venait de stationner en voiture sur une place du centre-ville de Garches, dans l'ouest parisien, accompagné de son majordome. Dans le quartier huppé du Haut-de-Garches, où le chanteur résidait dans une bâtisse protégée par de hautes palissades en bois, la nouvelle de sa mort a nourri les conversations au Tabac du golf mercredi après-midi. "C'était quelqu'un de discret mais lorsque nous discutions, nous refaisions le monde", a expliqué à l'AFP la buraliste, Laurence, à qui Guy Béart commandait régulièrement des cartouches de cigarettes, "puisqu'il fumait toujours à l'âge de 85 ans", sourit-elle. "J'aurai le souvenir de quelqu'un de gentil, avec beaucoup d'humour: à Noël, au Nouvel An, il envoyait toujours une petite carte. Pour moi, il représentait une époque, surtout celle de mes parents", a poursuivi la commerçante. Le maire de Garches, Jacques Gautier (Les Républicains), a pour sa part exprimé auprès de l'AFP sa "tristesse" après la disparition d'"un homme de coeur". "Guy a toujours habité à Garches. Il vivait tranquillement dans sa maison, il ne sortait pas beaucoup, mais il répondait toujours présent aux grandes manifestations auxquelles je l'invitais", a assuré l'élu, selon qui le chanteur était "fatigué" ces derniers temps. "Je garde énormément de souvenirs: le mariage de sa fille, Eve, dans sa maison, un réveillon de Nouvel An où nous avions repris tous ses standards, ou lorsqu'il avait appelé mes services pour se plaindre qu'un de ses chats avait été attaqué par un renard", a encore raconté le maire, pour qui la mort de l'artiste est "une perte pour la culture française et la langue française".

