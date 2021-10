Grenoble (AFP). Avalanche dans les Ecrins: cinq morts et deux disparus

Cinq alpinistes sont morts et deux sont portés disparus dans une avalanche qui s'est déclenchée mardi dans le massif des Écrins, a indiqué à l'AFP le préfet des Hautes-Alpes. "On aurait cinq morts et deux disparus. Une personne serait indemne ou légèrement blessée", a déclaré le préfet Pierre Besnard. L'avalanche s'est déclenchée vers midi au Dôme de neige des Écrins (4.015 mètres), un sommet très fréquenté par les alpinistes amateurs en raison de sa facilité d'accès. Huit personnes ont été emportées par l'avalanche. Les recherches, menées par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Briançon, étaient toujours en cours mardi en début d'après-midi. Le préfet des Hautes-Alpes devait se rendre sur les lieux du drame.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire