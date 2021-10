Marseille (AFP). Un mort et plusieurs blessés dans une fusillade dans le centre de Marseille

Une fusillade a éclaté très tôt dimanche matin devant un bar de nuit du centre de Marseille, en face de l'Opéra, faisant un mort et au moins deux blessés graves, a-t-on appris de sources judiciaire et policière. Selon les premiers éléments de l'enquête, un groupe à bord d'une voiture aurait fait feu avec une ou plusieurs armes de gros calibre sur le bar, semble-t-il pour se venger après une dispute avec un vigile, a précisé à l'AFP le procureur de Marseille Brice Robin. Vers 06H00, la voiture, une grosse cylindrée, "a déboulé dans la rue, s'est arrêtée. Les passagers ne sont pas descendus et ont tiré", a décrit une source policière. La victime principale a été tuée à l'extérieur du bar, tandis que certains se trouvaient à l'intérieur lorsqu'ils ont été blessés par balle ou par des éclats de verre, a-t-elle précisé. Le fils du patron du bar, dont le corps n'a pas encore été identifié avec une totale certitude, serait mort, a ajouté M. Robin. Deux ou trois autres personnes sont blessées et leur pronostic vital est engagé. Deux autres sont blessées plus légèrement, a-t-il expliqué. Il semble que la fusillade soit liée à "une dispute" un peu plus tôt dans la soirée entre un vigile du bar et des clients, a relaté le procureur. Les enquêteurs ont retrouvé sur place des douilles de 7.62 millimètres, pouvant correspondre à une kalachnikov, et des douilles de 9 mm. Ils cherchent à savoir si deux armes ont été utilisées par les agresseurs ou s'il y a eu des tirs de riposte. La police judiciaire marseillaise a été saisie de l'enquête.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire