Venise (AFP). Venise: le Lion d'Or pour Desde allà de Lorenzo Vigas, Luchini meilleur acteur

"Desde allà", du réalisateur vénézuélien Lorenzo Vigas, histoire âpre de la rencontre entre un quinquagénaire et un adolescent sur fond de sexe et de solitude, a reçu samedi soir le Lion d'Or du meilleur film à la Mostra de Venise. Ce film au rythme lent, marqué par les contrastes entre un monde intime aride et un extérieur plein de vie, avait été longuement applaudi jeudi en projection de presse et faisait partie des favoris. L'Amérique du Sud a été à l'honneur puisque le Lion d'Argent du meilleur réalisateur est revenu à l'Argentin Pablo Trapero pour "El Clan". "L'Hermine", l'un des trois long-métrages français en compétition, a été quant à lui doublement primé, Fabrice Luchini recevant la coupe Volpi du meilleur interprète masculin, et son réalisateur, Christian Vincent, le prix du meilleur scénario. Le prix d'interprétation féminine est allé à l'Italienne Valeria Golino, pour son rôle d'une mère courage dans "Per amor vostro" de Giuseppe M. Gaudino. Et le film d'animation "Anomalisa", réalisé selon le procédé du "stop motion" et co-dirigé par le génial scénariste Charlie Kaufman ("Being John Malkovich", "Eternal sunshine of the spotless mind") et Duke Johnson, a reçu le Grand Prix du jury.

