Vente de la CCI Rouen : un appel à projets lancé en octobre

Le 8 octobre prochain, la CCI Rouen se réunira en assemblée plénière. Le lendemain matin, l'appel à projets pour la vente du bâtiment sera lancé et publié sur le site internet de la chambre consulaire. "Il durera quatre à cinq mois durant lesquels nous recevrons les offres et les analyserons", explique Christian Hérail, président de la CCI.

Des intéressés dans toute la France

Mais les potentiels candidats n'ont pas attendu le mois d'octobre pour faire valoir leur intérêt : "Ils sont une trentaine à s'être renseignés, assure Christian Hérail. Et pas seulement des Normands. Nous avons eu également des gens interessés - promoteurs, architectes - d'Ile-de-France ou encore du Sud de la France."

Christian Hérail s'attend à recevoir "une dizaine de projets sérieux". Car si le bâtiment est alléchant, il faut avoir les reins solides pour pouvoir le racheter : "Il y a 10 000m2 de surface et 6000m2 de droit à construire." Et de renchérir : "Oui, il y a beaucoup d'intérêt, mais quid de la faisabilité des projets ?"

Une vente en 2018



La vente effective n'est cependant pas pour tout de suite : "Nous prendrons la décision ou non de vendre en avril 2016. Si oui, il reste encore à nous réinstaller. On peut imaginer une vente courant 2018." Pour l'heure, Christian Hérail imagine un bâtiment avec des bureaux, des habitations et "pourquoi pas de l'hôtellerie et de la restauration".