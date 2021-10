Montpellier (AFP). Euro de basket: France-Israël, une finale pour la 1re place

Les basketteurs français affronteront Israël jeudi (21h00) lors de leur dernier match du premier tour, décisif en vue de la première place de leur groupe avant un huitième de finale qui s'annonce encore plus relevé. Les Bleus ne peuvent plus terminer en deçà de la deuxième de cette poule A et sont certains de ne pas croiser la Serbie, vice-championne du monde, lors du prochain tour. Finir en pole position leur permettrait d'éviter également l'Espagne, et les mettrait sur le chemin a priori de la Turquie ou de l'Allemagne. Les Bleus seraient donc bien inspirés de remporter la bataille contre Israël qui sera en même temps une bon occasion de tester son adresse, capricieuse depuis le début de la compétition. Après une campagne 2013 catastrophique - dernière place ex æquo avec la Macédoine, la Russie et la Pologne - Israël a validé son ticket pour les huitièmes en signant trois succès en quatre matches. Elle rêve maintenant de doubler la France pour la première place. Malgré les absences de son capitaine Yotam Halperin et de l'ailier Guy Pnini, vainqueur de l'Euroligue en 2014 avec le Maccabi Tel-Aviv, elle présente une arme offensive de choix avec Omri Casspi. L'ailier des Kings de Sacramento sera le principal joueur à surveiller. Israël dispose aussi d'un bon meneur, Gal Mekel, passé par la NBA (Dallas) avant de rallier la Russie et Nijni Novgorod, qui a joué le Top 16 de l'Euroligue la saison passée. Le pivot américain naturalisé Alex Tyus a lui été remplacé par l'imposant D'or Fischer (2,11 m, 116 kg). La sécurité sera renforcé lors de ce match, alors que quelque 200 policiers sont déjà déployés quotidiennement autour de l'Arena et de la Place de la Comédie, en centre-ville de Montpellier. France Meneurs: Tony Parker (33 ans, 1,86 m, San Antonio Spurs/NBA), Léo Westermann (23 ans, 1,96 m, Limoges) Arrières-ailiers: Nando De Colo (28 ans, 1,96 m, CSKA Moscou/RUS), Nicolas Batum (26 ans, 2,03 m, Charlotte Hornets/NBA), Charles Kahudi (29 ans, 1,97 m, Villeurbanne), Evan Fournier (22 ans, 1,99 m, Orlando Magic/NBA), Mickaël Gelabale (32 ans, 2,02 m, Limoges) Intérieurs: Mouhammadou Jaiteh (20 ans, 2,06 m, Nanterre), Florent Piétrus (34 ans, 2,02 m, Nancy/FRA), Boris Diaw (33 ans, 2,03 m, San Antonio Spurs/NBA, Cap.), Rudy Gobert (23 ans, 2,15 m, Utah Jazz/NBA), Joffrey Lauvergne (23 ans, 2,10 m, Denver Nuggets/NBA) Entraîneur: Vincent Collet Israël Meneurs: Raviv Limonad (31 ans, 1,91 m, Hapoel Tel-Aviv/ISR), Gal Mekel (27 ans, 1,90 m, Nijni Novogorod/ISR), Yogev Ohayon (28 ans, 1,91 m, Maccabi Tel-Aviv/ISR), Bar Timor (23 ans, 1,91 m, Hapoel Jerusalem/ISR) Arrières-ailiers: Dagan Yivzori (29 ans, 1,90 m, Maccabi Tel-Aviv/ISR), Lior Eliyahu (29 ans, 2,03 m, Hapoel Jerusalem/ISR), Omri Casspi (27 ans, 2,04 m, Sacramento Kings/USA), Elishay Kadir (27 ans, 2,02 m, Hapoel Eilat), Shawn Dawson (21 ans, 1,91 m, Maccabi Rishon LeZion/ISR) Intérieurs: Yaniv Green (35 ans, 2,04 m, Hapoel Jerusalem/ISR), D'or Fischer (33 ans, 2,11 m, Hapoel Jerusalem/ISR), Boris Rothbart (2,17 m, 29 ans, Hapoel Tel-Aviv/ISR) Entraîneur: Erez Edelstein (ISR)

