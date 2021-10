Maropeng (Afrique du Sud) (AFP). Découverte en Afrique du Sud d'une ancienne espèce du genre humain jusqu'à présent inconnue

Une ancienne espèce du genre humain qui était jusqu'à présent inconnue a été mise au jour dans une grotte en Afrique du Sud où ont été exhumés les ossements de 15 hominidés, ont annoncé jeudi des chercheurs internationaux. En 2013 et 2014, des scientifiques ont trouvé plus de 1.550 os appartenant à au moins 15 individus, parmi lesquels des bébés, de jeunes adultes et des personnes plus âgées. Tous présentent une morphologie homogène et appartiennent à une "nouvelle espèce du genre humain qui était jusque-là inconnue", ont annoncé conjointement l'université sud-africaine du Witwatersrand à Johannesburg, la National Geographic Society et le ministère sud-africain des Sciences lors d'une conférence de presse à Maropeng, près de Johannesburg, où a eu lieu la découverte.

