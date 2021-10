Londres (AFP). Le Royaume-Uni fête sa reine, qui bat le record de longévité sur le trône

Procession sur la Tamise, volées de cloches, coups de canon et pluie d'hommages : le Royaume-Uni célébrait mercredi Elizabeth II, qui a battu le record de longévité sur le trône britannique, un événement auquel elle a dit n'avoir jamais aspiré. C'est à 16h30 GMT, selon les estimations du Palais, que la reine a dépassé sa trisaïeule, la reine-impératrice Victoria, au pouvoir pendant 63 ans, sept mois et deux jours, entre 1837 et 1901. Elizabeth, qui est montée sur le trône le 6 février 1952 à l'âge de 25 ans, a fêté l'événement avec sa retenue habituelle, en inaugurant une ligne de chemin de fer en Ecosse et en déclarant n'avoir jamais pensé à battre ce record. "Beaucoup, dont vous la Première ministre (d'Écosse Nicola Sturgeon), ont donné une autre signification à cette journée, bien que ce ne soit pas une (signification) à laquelle j'ai aspiré", a déclaré la reine dans un bref discours à Tweedbank, à la frontière avec l'Angleterre. "Inévitablement, une longue vie passe par de nombreuses étapes ; la mienne n'y fait pas exception mais je vous remercie tous ici et à l'étranger de vos messages touchants", a ajouté la souveraine de 89 ans, portant une robe et un manteau turquoise sur lequel elle arborait la broche en diamants qui a autrefois appartenu à sa trisaïeule. Auparavant, elle avait gratifié de son sourire et de son habituel petit geste de salut de la main la foule rassemblée sur le quai, avant de monter à bord d'un train à vapeur pour faire le trajet d'Edimbourg jusqu'au village de Tweedbank. Elle devait ensuite dîner dans sa résidence d'été de Balmoral en compagnie de son petit-fils, le prince William, et de son épouse Kate. - "Sa Majesté nous inspire" - Pour célébrer son record de longévité, elle n'avait prévu aucune cérémonie publique officielle. "No fuss" ("pas de chichi"), a-t-elle décrété, selon son entourage. Une photo diffusée par le Palais pour l'occasion, signée Mary McCartney, la fille de Paul McCartney, la montre ainsi au travail, devant la boîte rouge contenant les documents qu'elle reçoit presque tous les jours du gouvernement. Si la reine a choisi la sobriété, un peu à l'image de son règne, de nombreuses célébrations étaient en revanche prévues tout au long de la journée pour fêter celle que les Britanniques considèrent comme leur "plus grande reine", selon un récent sondage YouGov. "Nous célébrons un record royal à 17H30 (heure locale) aujourd'hui", a proclamé dans la matinée devant Buckingham Palace un crieur royal en habit moyenâgeux rouge et or, coiffé d'un chapeau à plume d'autruche et muni d'une cloche. "Sa majesté la reine va dépasser le règne de 23.226 jours, 16 heures et 23 minutes de son arrière arrière grand-mère la reine Victoria ", a-t-il ajouté, criant "Hip hip !". Ce à quoi la foule a répondu : "Hourra !". "C'est un jour très spécial, nous nous sentons très privilégiés d'être là, de partager ce moment avec le reste du monde", s'est enthousiasmée Janice Gallagher, une Australienne de 68 ans, interrogée par l'AFP devant les grilles de Buckingham Palace. "C'est une grande réussite", a renchéri Adam Hardman, un Britannique de 28 ans. "Nous avons besoin qu'elle continue". "Sa Majesté la reine nous inspire tous", a proclamé de son côté le Premier ministre David Cameron, au cours d'un hommage devant la chambre des Communes. "Elle a été un roc de stabilité pendant une période de très grands changements pour notre pays". "Elle a opéré une douce évolution de notre monarchie, la rapprochant du peuple tout en maintenant sa dignité", a estimé le dirigeant conservateur.

