Paris (AFP). FN: le trésorier au pôle financier pour l'audition du parti

Le trésorier du Front national, Wallerand de Saint-Just, est arrivé mercredi matin au pôle financier pour l'audition du parti par les juges d'instruction dans l'enquête sur son financement, avec une possible mise en examen à la clé, a constaté un journaliste de l'AFP. Le parti peut aussi ressortir de l'audition sous le statut plus favorable de témoin assisté. Dans cette enquête, les juges soupçonnent des responsables du parti, d'une entreprise amie, Riwal et du micro-parti Jeanne, géré par des proches de Marine Le Pen, d'avoir mis en place un système de surfacturations lors des législatives de 2012 et d'avoir escroqué l'Etat, qui rembourse les frais de campagne. Tous les mis en cause contestent ces faits présumés.

