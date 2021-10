Paris (AFP). La mortalité infantile divisée par deux en 25 ans dans le monde

La mortalité infantile dans le monde a été divisée par deux en un quart de siècle mais seulement 62 pays sur 195 ont atteint les objectifs fixés par les Nations Unies dans ce domaine, selon des chiffres de l'ONU diffusés mercredi. "La mortalité globale des enfants de moins de cinq ans a été réduite de 53% ces 25 dernières années" mais pour de nombreux pays la cible fixée dans le cadre des objectifs du millénaire (OMD) n'a pas été atteint, selon cette étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet. La mortalité infantile mondiale est passée de 12,7 millions en 1990 à 5,9 millions en 2015 (estimation), d'après une étude statistique réalisée par des membres de l'ONU et de ses agences, Organisation mondiale de la santé (OMS) et Unicef. "Des progrès remarquables ont été réalisés au niveau mondial pour améliorer la survie des enfants ces 25 dernières années" commentent les auteurs de ce travail coordonné par Danzhen You de l'Unicef. Ceux-ci relèvent une tendance "encourageante" ces dernières années dans l'est et le sud du continent africain et notent que si la mortalité infantile était restée au niveau de l'année 2000, 48 millions d'enfants supplémentaires seraient morts ces 15 dernières années. "Nous devons reconnaître que des progrès énormes ont été accomplis globalement, spécialement depuis 2000", reconnaît la directrice générale adjointe de l'Unicef, Geeta Rao Gupta. "Mais encore trop d'enfants continuent de mourir de causes qu'on pourrait éviter, avant leur cinquième année", ajoute la responsable dans un communiqué de l'ONU. - 16.000 décès par jour - Quelque 16.000 enfants de moins de cinq ans meurent encore chaque jour. Dans près de la moitié des cas (45%) la mort intervient dans les 28 premiers jours de vie. La prématurité, les complications de l'accouchement, les diarrhées, septicémies et le paludisme sont les principales causes directes de décès pour les enfants de moins de cinq ans. Toutefois de manière globale "près de la moitié des décès est associée à la malnutrition", en affaiblissant la résistance des enfants aux maladies, souligne l'ONU. Nombre de ces décès pourraient être évités si les efforts se concentraient sur des régions clés en Afrique subsaharienne et en Asie du sud-est où les taux de mortalité infantile sont les plus élevés. "Nous savons comment prévenir la mortalité des nouveau nés. Des soins de qualité au moment de la naissance, incluant des mesures simples comme le contact peau à peau avec la mère, l'allaitement exclusivement maternel et les soins pour les enfants petits et malades pourraient sauver des milliers de vie chaque année", commente le Dr Flavia Bustreo, sous-directrice générale à l'OMS. Au total 236,3 millions d'enfants de moins de cinq ans sont morts ces 25 dernières année, selon le rapport qui souligne que les chances de survie d'un enfant varie énormément d'une région à l'autre du globe. L'Afrique subsaharienne affiche les taux de mortalité infantile les plus élevés au monde: un enfant sur 12 y meurt avant ses cinq ans. Toutefois depuis le début du siècle, le taux de mortalité infantile y a nettement diminué, relève l'ONU. "Des améliorations rapides ont permis de sauver des millions d'enfants depuis 2000. L'effort doit se poursuivre et s'accélérer dans les pays subsahariens" si on veut atteindre les nouveaux objectifs pour 2030, souligne Wu Hongbo, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires économiques et sociales. Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) correspondaient à huit objectifs mondiaux adoptés en 2000 par l'ONU pour 2015 dans divers domaine de développement dont santé et mortalité infantile. De nouveaux objectifs appelés "objectifs de développement durable" viennent d'être adoptés pour 2030 avec pour la mortalité infantile une cible de taux mondial à 25 décès pour 1000 naissances contre 42,5 en 2015.

