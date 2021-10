Panorama XXL : un week-end gratuit pour découvrir Amazonia

Après Rome 312, un nouveau panorama réalisé par Yadegar Asisi va voir le jour à partir du samedi 26 septembre au Panorama XXL. Il s'agit d'Amazonia, un panorama consacré à la fôret amazonienne. Ce nouveau panorama pourra être découvert dès le 26 septembre et jusqu'au 22 mai.

Mais pour les plus impatients, le musée ouvre gratuitement ses portes le samedi 26 et le dimanche 27 septembre de 10h à 18h. De nombreuses animations seront également proposées : percussions, chants et danses brésiliens sur les quais.

Un arbre tous les 10 visiteurs

A l’occasion du week-end d’ouverture, le Panorama XXL lancera l’opération "Forêt XX" pour participer à la reforestation de la forêt amazonienne dans la province de San Martin au Pérou, en s’associant à l’entreprise solidaire "Reforest’action". Lors du week-end d’ouverture, la Métropole Rouen Normandie s’engage à planter un arbre tous les 10 visiteurs.