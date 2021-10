Les usagers de la ligne Le Havre-Rouen-Paris en grève avec des billets factices

Hier, nous vous expliquions que certains usagers de la SNCF étaient en grève et présentaient aux contrôleurs des billets factices (lire notre article). Aujourd'hui, Caroline, qui prend le train plusieurs fois par semaine entre Rouen et Paris, explique l'objectif de l'opération.

"Pendant les vacances, le trajet a été un vrai calvaire et il y a eu de gros soucis le lundi de la rentrée, c'est ce qui nous a poussés à lancer cette opération", indique Caroline, membre du groupe UsagerSNCF Le Havre Rouen Paris sur Facebook, qui ne pensait pas que le mouvement serait autant suivi, tant par le public que par les médias. Cette grève, elle est symbolique avant tout, insistent les usagers. "L'objectif n'est pas d'inciter à la fraude mais d'être entendu." Jusqu'alors, les contrôles se sont déroulés normalement sur cette ligne. "Il n' y a pas eu de consignes de fermeté ou de clémence", déclare la SNCF Normandie.

"Les contrôleurs nous soutiennent"

"Les contrôleurs nous suivent et nous soutiennent. Généralement, peu d'entre eux exigent que l'on présente notre vrai billet au moment du contrôle", précise Caroline. Parmi les revendications des usagers, celle que le train qui part de 18h25 de Paris soit remis en fonctionnement. "Ce train a été supprimé avant l'été et nous obligent à prendre celui de 18h30 qui s'arrête partout et qui est bondé. On rentre plus tard chez nous et quand on a déjà fait des heures de transport dans la journée, 15 minutes de retard c'est beaucoup", s'agace Caroline. Les usagers regrettent également des trains trop petits le lundi, jour de la semaine où le trafic est le plus élevé, qu'il n'y ait pas de climatisation pendant les périodes de chaleur et que les toilettes soient trop régulièrement fermées.

"Nous sommes en pourparlers pour fixer une date pour discuter ensemble", indique le groupe d'usagers. En attendant, ces derniers promettent de maintenir le mouvement le temps qu'il faudra. "Tant que nous n'aurons pas de réponse, nous prolongerons le mouvement." La balle est désormais dans le camp de la SNCF...