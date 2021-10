Bruxelles (AFP). Les agriculteurs européens à Bruxelles pour faire pression sur l'UE

Plusieurs milliers de producteurs de lait et de viande porcine sont attendus lundi dans les rues de Bruxelles pour manifester sous les fenêtres des ministres européens de l'Agriculture, réunis lors d'un conseil extraordinaire visant à définir des mesures de soutien aux secteurs en difficulté. Quelque 5.000 agriculteurs européens en difficulté, avec des délégations principalement venues de Belgique, de France et d'Allemagne, devraient rallier la capitale belge dès le début de la matinée. Jeudi, des milliers d'agriculteurs français en colère avaient déferlé sur Paris avec plus de 1.500 tracteurs. Quatre jours plus tard, c'est à nouveau plus de 1.000 tracteurs qui quitteront les campagnes pour la ville, afin de rejoindre cette fois la capitale européenne. Ils risquent de congestionner pendant plusieurs heures les artères bruxelloises entre la gare du Nord et le quartier Schuman abritant les institutions européennes, qui sera placé sous haute protection policière pour l'occasion. La police belge a d'ailleurs "demandé avec insistance d'éviter Bruxelles en voiture" lundi et les transports publics desservant le quartier européen seront fortement perturbés. L'effondrement des cours du lait et des viandes bovines et porcines a provoqué tout l'été une fronde des agriculteurs européens, du Royaume-Uni à l'Allemagne, en passant par la France, dont le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a demandé fin juillet une réunion extraordinaire avec ses homologues européens. Celle-ci débutera lundi à 14H30 locales (12H30 GMT). L'embargo russe sur les produits agricoles, décrété par Moscou en rétorsion aux sanctions prises par les Européens à la suite de la crise ukrainienne, pèse lourd sur les marchés, alors que la Russie était la destination de 10% des exportations agricoles de l'UE. Malgré l'été, saison qui voit traditionnellement remonter les cours du porc, les prix ne sont pas repartis à la hausse cette année. De son côté, le marché du lait souffre d'une surproduction au niveau mondial: outre l'absence de débouché en Russie, la faiblesse de la demande en Chine et l'augmentation de la production, notamment au sein de l'UE après la fin des quotas laitiers au 31 mars, ont créé un déséquilibre. - Quel budget pour quelles mesures ? - Plusieurs options seront examinées lundi par les Européens. Avec l'Espagne, l'Italie et le Portugal, la France compte demander une enveloppe pour venir en aide aux agriculteurs les plus touchés, un relèvement du prix d'intervention sur le marché du lait pour la poudre et le beurre, afin de soutenir les cours en dégageant les stocks, ainsi que des mesures de stockage pour le porc. Toutefois, l'intervention récente de l'Europe pour que soient retirées 60.000 tonnes de viande porcine du marché au travers d'une aide au stockage privé n'a pas eu l'effet escompté. Actuellement, le mécanisme de soutien se déclenche au prix d'un peu plus de 21 centimes le kilo de lait en poudre. Il a été activé au cours de l'été dans plusieurs pays, notamment la Lituanie et la Finlande, voisins de la Russie et particulièrement touchés par l'effondrement des marchés. Il s'agit d'un subtil équilibre: une hausse trop significative de l'aide aux producteurs laitiers pourrait créer un effet d'aubaine et, surtout, ne réglerait pas le problème de surproduction. Le commissaire européen à l'Agriculture, Phil Hogan, qui doit présenter lundi des propositions après avoir rencontré ces dernières semaines plus de la moitié des ministres de l'Agriculture des Etats membres, s'était dit fin août "réticent" à cette solution. Peu friande en général d'une intervention directe sur les marchés, la Commission européenne préfère mettre en avant des solutions comme la recherche de nouveaux débouchés pour les produits européens au travers d'accords commerciaux. Même si les solutions envisagées divergent, les Européens semblent s'accorder sur le besoin d'une intervention commune.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire