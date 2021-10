Quevilly Rouen Métropole: l'oeil du capitaine

Comment analisez-vous la victoire de ce soir ?

"On a fait un match cohérent, on s'est procurés plusieurs occasions devant le but, avec plus ou moins de réussite mais on arrive à faire la décision à cinq minutes de la fin sur un coup franc excentré. C'est très satisfaisant pour la suite de la saison".

J'ai eu quelques situation ratées mais il faut pas s'attarder, il faut continuer le travail, il faut rester humble et continuer de gagner les matchs les uns après les autres et continuer à avancer.

On retrouvera le capitaine des rouges et jaunes lors du prochain match de championnat.