Sanaa (AFP). La coalition arabe intensifie ses raids au Yémen après la perte de 60 soldats

La coalition arabe commandée par l'Arabie saoudite a intensifié samedi ses raids contre les rebelles au Yémen, au lendemain de la mort de 60 de ses soldats dans une attaque au missile, ses plus grosses pertes depuis son intervention dans ce pays. Vendredi, 45 soldats émiratis, 10 soldats saoudiens et cinq autres bahreïnis ont péri dans l'attaque des rebelles qui, selon une source militaire, ont tiré un missile contre une base de la coalition à Safer dans la province de Marib, à l'est de Sanaa. Les Emirats arabes unis, l'un des principaux piliers de la coalition, ont décrété trois jours de deuil et les drapeaux ont été mis en berne après ce "Vendredi noir" qui apparaît comme le coup le plus meurtrier porté à leur armée depuis l'indépendance du pays en 1971. Pour l'Arabie saoudite, il s'agit des premières victimes parmi ses forces en territoire yéménite depuis qu'elle a pris fin mars la tête de la coalition arabe pour mener des frappes contre les rebelles chiites Houthis soutenus par l'Iran. En représailles, les Emirats et l'Arabie saoudite ont intensifié leurs raids aériens samedi contre des sites militaires et des positions tenues par les rebelles et leurs alliés, des unités de l'armée restées fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Les avions de combat ont attaqué le QG des forces spéciales à Sanaa et des dépôts d'armes sur deux collines surplombant la capitale contrôlée par les rebelles, provoquant des explosions, selon des témoins. - Raids les plus violents - De colonnes de fumée se sont élevées des sites bombardés, alors que les habitants ont choisi de se terrer chez eux. "Ce sont les raids les plus violents à Sanaa" depuis le début de la campagne aérienne arabe le 26 mars, selon un responsable local. Les avions ont également visé des positions rebelles à Bayhan, au sud de Marib. Selon un responsable provincial, "le missile contre (la base de la coalition) à Safer a été tiré depuis Bayhan". Un officier loyaliste a confirmé à l'AFP ce tir depuis Bayhan, ajoutant qu'au moins 12 rebelles avaient été tués dans les raids de représailles dans cette région. Le missile sol-sol a provoqué des explosions dans l'entrepôt de munitions à Marib, qui ont fait 60 morts parmi les soldats de la coalition, selon une source militaire yéménite et un ministre émirati. La coalition arabe est intervenue au Yémen pour soutenir le pouvoir du président Abd Rabbo Mansour Hadi, poussé à l'exil en Arabie saoudite voisine par la progression des Houthis qui se sont emparés de vastes régions du pays à la faveur d'une offensive lancée en juillet 2014. Après plus de cinq mois de raids aériens intensifs, les piliers de la coalition ont apporté un appui direct au sol aux loyalistes, qui a permis depuis la mi-juillet la reconquête de cinq provinces du sud et une mobilisation militaire à Marib en vue d'une éventuelle offensive vers Sanaa et les régions du nord toujours sous contrôle des Houthis. - Foule immense aux funérailles - Malgré les grosses pertes au sein de la coalition, les Emirats et l'Arabie saoudite se sont dits déterminés à en finir avec les rebelles.

