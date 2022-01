Washington (AFP). Yémen: les Etats-Unis ont commencé à ravitailler en vol les Saoudiens

L'armée de l'Air américaine a commencé à ravitailler en vol les avions de chasse de la coalition menée par l'Arabie saoudite qui bombardent les rebelles Houthis au Yémen, a annoncé le Pentagone mercredi. Le premier ravitaillement a eu lieu mardi soir. Un KC-135 Stratotanker de l'US Air Force a fourni du carburant à un F-15 saoudien et à un F-16 de la flotte des Emirats arabes unis, a indiqué le colonel Steven Warren, un porte-parole du département américain de la Défense. "Les avions ravitailleurs vont sortir tous les jours", a dit le colonel Warren, précisant que les ravitaillements se déroulaient hors de l'espace aérien yéménite. Mais Washington, qui soutient les efforts saoudiens contre les rebelles chiites, assure que cet appui restera "limité" et qu'aucun appareil américain ne participerait aux frappes aériennes. Une douzaine de soldats américains travaillent avec leurs collègues saoudiens dans une base de Ryad, selon des responsables militaires américains. Le président Barack Obama a promis d'apporter un soutien logistique et de renseignement à la coalition dirigée par les Saoudiens, entrée en action le 26 mars pour empêcher les rebelles chiites Houthis de contrôler la majeure partie du Yémen. L'Arabie saoudite et d'autres pays arabes du Golfe soupçonnent l'Iran de vouloir étendre son influence dans la région en soutenant les Houthis, chiites tout comme l'écrasante majorité des Iraniens.

