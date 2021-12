Washington (AFP). Reprise des raids au Yémen: les Etats-Unis vendent des chars à l'Arabie saoudite

Les Etats-Unis vont vendre à leur allié saoudien plus de 150 chars et des centaines de mitrailleuses lourdes, un contrat de plus d'un milliard de dollars annoncé le jour où la coalition arabe pilotée par Ryad a repris ses frappes au Yémen.