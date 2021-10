Marseille (AFP). A Marseille, le FN phosphore dans l'attente éventuelle de Le Pen

L'université d'été du Front national s'est ouverte samedi à Marseille en évoquant l'agriculture, l'Union européenne ou la crise des migrants, mais dirigeants, participants et médias étaient suspendus à une venue éventuelle de Jean-Marie Le Pen. En présence de plusieurs centaines de frontistes, le parti a déroulé plusieurs tables rondes consacrées au "mondialisme" ou au "rayonnement international", tandis que ses ténors se sont exprimés sur la crise grecque ou sur la question des frontières, après le mot d'ouverture de l'hôte de ce rendez-vous, le sénateur-maire du VIIe secteur de Marseille Stéphane Ravier. En début d'après-midi, c'est le numéro deux du parti, Florian Philippot, qui s'exprimait. Vers 13H00, la présidente du FN, Marine Le Pen, a rencontré la presse et tenté de mettre l'accent sur les régionales, pour lesquelles elle a renouvelé ses espérances, ou la crise des migrants. Elle a ainsi imaginé l'organisation de "zones humanitaires" où les migrants "seraient en sécurité" une fois ramenés dans leur pays d'origine comme elle le souhaite, si elle est élue. Mais une ombre planait sur cette matinée, celle de Jean-Marie Le Pen. C'est "un peu parasité", concédait d'une litote un parlementaire frontiste. Pour tenter d'éviter cela, Louis Aliot, vice-président du FN et compagnon de Marine Le Pen, a appelé solennellement dans la matinée les frontistes à "ne pas répondre aux questions qui n'ont rien à voir avec l'université d'été". Le parti aimerait que ce rendez-vous soit l'occasion d'apparaître en ordre de marche pour les régionales. - Un 'carnaval' redouté - A quelques kilomètres du lieu de l'université d'été, l'octogénaire réunissait en effet ses troupes, l'occasion de renouveler un appel à enterrer la hache de guerre et à "marcher vers l'unité" Mais Jean-Marie Le Pen a aussi réitéré sa demande d'intégrer ses fidèles dans les listes du parti en vue des régionales, une exigence restée jusqu'ici insatisfaite. Diverses rumeurs circulaient entre les stands dédiés aux mairies frontistes ou aux "collectifs" thématiques du Front sur la date et l'éventualité de la venue de Jean-Marie Le Pen à l'université d'été, annoncée par lui ces derniers jours. "Je pense qu'il ne viendra pas", a estimé un de ses proches interrogés par l'AFP, au moment où Jean-Marie Le Pen et son entourage entamaient le plat de résistance d'un déjeuner-débat dans le nord-est de la cité phocéenne. "Il ne veut pas créer de problèmes de sécurité." Mais ce proche a ajouté, résumant le sentiment général: "Le seul directeur de conscience, directeur de la communication, directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen." Traduction: lui seul sait. "Je pense qu'il sera raisonnable" et ne viendra pas, espérait aussi un de ses anciens proches, passé avec armes et mandats chez les "marinistes". Lydia Schenardi, élue dans les Alpes-Maritimes démissionnaire du FN et soutien de Jean-Marie Le Pen, avait pourtant indiqué à l'AFP vendredi qu'"après le repas (de samedi), les participants se retrouveront pour un défilé de soutien et amical autour de Jean-Marie Le Pen, en direction du Parc Chanot", où se tient l'université d'été. Marine Le Pen, elle, comme sa nièce Marion Maréchal-Le Pen qui voulait profiter du week-end pour mettre en avant sa candidature aux élections régionales en Paca, s'est agacée des médias qui "feuilletonnent" autour du conflit. Rejetant l'hypothèse "pas crédible" de listes dissidentes aux régionales autour ou avec Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen a demandé à la presse de ne "pas rater le coche de l'attente des Français, qui veulent savoir ce que le FN propose". "C'est une affaire qui est terminée", a garanti son second, Florian Philippot. Et si le Pen venait dans l'après-midi, ou dimanche après-midi, pour le discours de Marine Le Pen? "Qu'(il) ne mésestime pas la réaction des gens qui sont là pour parler politique et qui n'apprécient pas le carnaval" que celui-ci produirait, a mis en garde un dirigeant historique du parti d'extrême droite.

