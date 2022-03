Les Drakkars de Caen présentent leur nouvelle équipe

Devant ses partenaires publics et privés, le président du Hockey Club de Caen, Jean-Marc Soghomonian, a montré son espoir de voir son équipe renouer avec la victoire. Face à des équipes ayant une marge de manœuvre plus grande grâce à des budgets plus importants, il pense que les Drakkars n’avaient pas moyen de faire face. “Nous avons un budget limité, même s’il est proche du million" affirmait-il ce jeudi 3 septembre. Luc Chauvel, l’entraîneur de l’équipe affirme lui que cette nouvelle saison sera “une bouffée d’air pour l’équipe“ et qu’elle permettra de “reconquérir le public et redonner de l’espoir“. Ce ne sera pas pour autant facile, car les équipes de la D1 attendent les Drakkars au tournant. “Nous sommes l’équipe qui descend de Ligue Magnus, je pense que nous sommes attendus" rappelait le coach. A la fin de cette soirée, les joueurs se sont vu remettre leur nouveau maillot. Un maillot que Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville Saint-Clair, a lui aussi reçu, en remerciement pour avoir accepté de mettre à disposition la salle de la Fonderie, afin d’accueillir la présentation officielle de l’équipe.