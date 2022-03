Berlin (AFP). L'Europe du foot témoigne de sa solidarité envers les migrants

L'Europe du football a manifesté sa solidarité envers les migrants arrivant en grand nombre sur le Vieux continent : le Bayern Munich a annoncé un don d'un million d'euros et une minute de silence a été observée par le Portugal, comme avant Italie-Malte jeudi. Face à l'arrivée constante de réfugiés en Allemagne, le Bayern Munich a fait un don d'un million d'euros pour des projets destinés aux migrants. Le géant bavarois, à travers sa section jeunesse, a prévu de mettre en place dans les semaines à venir "un camp d'entraînement" pour les jeunes réfugiés, qui bénéficieront de repas, d'équipements de football et de cours d'allemand. Le club le plus titré d'Allemagne a aussi prévu de générer un million d'euros à travers un match amical spécial pour venir en aide aux réfugiés. De plus, les joueurs de l'équipe pénètreront sur la pelouse de l'Allianz Arena en tenant un enfant allemand d'une main et un jeune réfugié de l'autre pour le prochain match de Championnat le 12 septembre contre Augsbourg. "Au Bayern, on considère que c'est notre responsabilité sociale d'aider les réfugiés. On doit aider les enfants, femmes et hommes dans le besoin, les accompagner en Allemagne", a commenté Karl-Heinz Rummenige, patron du club. L'initiative bavaroise intervient au lendemain d'un appel lancé par les champions du monde 2014, leur capitaine Bastian Schweinsteiger en tête, pour dénoncer les attaques xénophobes contre les réfugiés étrangers et pour leur venir en aide. "Contre la violence et la xénophobie", clament les pancartes tenues notamment par le capitaine et d'autres joueurs comme le Bavarois Jérôme Boateng, dans une vidéo postée sur le site de la Fédération allemande (www.dfb.de). Ils appellent aussi au "respect", à "l'aide", à "l'intégration" et au "fair-play". L'Allemagne s'attend à recevoir quelque 800.000 demandes d'asile cette année, soit près de quatre fois plus que les 202.834 enregistrées l'année d'avant. Jeudi, la sélection du Portugal, réunie à Lisbonne avant son match amical face à la France, a observé une minute de silence. Cristiano Ronaldo, le capitaine, les joueurs et l'encadrement se sont recueillis en cercle, au milieu du stade de Coimbra da Mota. "La brutalité de la situation et des images qui nous parviennent n'ont pas laissé le groupe indifférent", a indiqué la Fédération portugaise dans un communiqué. L'Europe, où les tensions montent face à l'afflux de dizaines de milliers de réfugiés et de migrants, est sous le choc après la publication de photos sur une plage turque du corps d'un petit garçon mort noyé dans le naufrage de deux embarcations transportant des Syriens. A Florence, Italiens et Maltais devaient aussi observer une minute de silence avant leur match du groupe H des qualifications pour l'Euro-2016. Selon le président de la Fédération italienne, Carlo Tavecchio, le football se fera ainsi "le porte-parole d'un sentiment et d'une émotion forte qui ont touché tout le pays", notamment après la publication dans tous les journaux de la photo du petit Aylan, ce Syrien de trois ans retrouvé noyé sur une plage turque.

