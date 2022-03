Marcoussis (France) (AFP). Rugby Mondial: le XV de France type se dessine contre l'Ecosse

En offrant jeudi la prime aux vainqueurs de l'Angleterre pour le dernier galop d'essai face à l'Écosse, le manager du XV de France Philippe Saint-André a dessiné les contours de son équipe-type pour le début de la Coupe du monde. Il flotte donc déjà un parfum d'Italie à deux jours de s'étalonner face au XV du Chardon au Stade de France (21H00) et à neuf jours d'embarquer dans l'Eurostar, direction l'Angleterre et la Coupe du monde. Samedi, ce sera bien une répétition générale avant d'ouvrir le feu contre la Squadra Azzurra, le 19 septembre à Twickenham pour le premier match des Bleus dans la poule D. Il s'agissait donc de mettre en condition les acteurs, qui ont quasiment tous gagné leur place il y a deux semaines en battant l'Angleterre (25-20), déjà sur la scène de Saint-Denis. "C'est la prime à la continuité par rapport à notre dernière performance", explique ainsi Saint-André. "C'était notre choix de garder le squelette de l'équipe. Et elle peut ressembler à l'équipe qui rencontrera l'Italie", consent-il encore. "Tout dépendra de la performance collective, des niveaux de forme, des petites blessures" Du coup, les seules retouches majeures ont été effectuées sur blessure, avec un grand retour et une absence. - Dusautoir revient, Maestri absent - Le capitaine Thierry Dusautoir (33 ans, 75 sél) revient ainsi sur les terrains, après un mois au frigo en raison d'une grosse contusion à un genou, et évince ainsi Bernard Le Roux de la troisième ligne. "Thierry a pris un gros +pet+ au genou, on a tout de suite dit qu'il ne serait pas disponible pour les deux matches de préparation contre l'Angleterre" en août, développe ainsi Saint-André. "Il revient au bon moment, en pleine forme, c'est important pour lui et pour l'équipe de retrouver son capitaine." A l'inverse, l'encadrement du XV de France n'a souhaité "prendre aucun risque" avec le deuxième ligne Yoann Maestri (27 ans, 38 sél) qui souffre "de douleurs intercostales" et est donc préservé, au profit d'Alexandre Flanquart. Pour le reste, il s'agira donc "d'aller encore plus loin sur nos automatismes", dixit Saint-André. La charnière toulonnaise Sébastien Tillous-Borde - Frédéric Michalak, plutôt à son avantage face aux Anglais, est logiquement reconduite afin de peaufiner les repères. La ligne de trois-quarts ne bouge pas, avec l'association au centre de Wesley Fofana et Mathieu Bastareaud et un triangle arrière Nakaitaci-Huget-Spedding. Devant, la première ligne Ben Arous - Guirado - Slimani poursuit son bail, tout comme Pascal Papé en deuxième ligne, Damien Chouly et Louis Picamoles en troisième ligne. Sur le banc, c'est un peu plus expérimental. Bernard Le Roux couvrira donc la deuxième ligne et une charnière Parra-Tales se tiendra en réserve. Le centre Alexandre Dumoulin sera également remplaçant. - En pensant déjà à la Roumanie -

