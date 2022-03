À Rouen, une cave à bières vend aussi des vinyles

À côté des bacs de vinyles des plus célèbres groupes de musiques métalliques, sont alignées pas moins de 250 références de bières importées des quatre coins du monde. Car à en croire le gérant, même les adeptes de musiques extrêmes seraient devenus particulièrement exigeants quant à la qualité du breuvage mousseux. « Les gens commencent à acheter de la bière comme ils achètent une bonne bouteille de vin », note Fabrice Cortiana, propriétaire de l'Antre du Malt.

Références éclectiques



Cet ancien commercial dans l'industrie, avant tout passionné de musique metal mais que la perspective de devenir disquaire effrayait, a semble-t-il trouvé le bon filon. Et tant pis si la vente d’alcool constitue 90% de son chiffre d'affaires. « J'ai démarré prudemment avec 140 références, se souvient-il. Aujourd'hui, j'en ai presque le double. » Des bières européennes pour l'essentiel mais aussi américaines et canadiennes. « Les régionales, les normandes notamment, fonctionnent également assez bien, observe le connaisseur qui dit beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. À côté de ça, celles sans gluten se démocratisent peu à peu et devancent déjà les biologiques. » Sans oublier bien sûr, les marques lancées par les rockers eux-mêmes. Parce que « écouter AC/DC en buvant la bière du groupe, c'est quand même pas mal », sourit Fabrice Cortiana. Et parce que ce marché juteux n'a rien à craindre du téléchargement.

Pratique. L'Antre du Malt. 34, rue Cauchoise à Rouen. Tel : 09.73.11.16.67.