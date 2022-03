Pékin (AFP). Nouveau signe de faiblesse de l'économie chinoise, peurs sur les marchés

L'activité manufacturière en Chine s'est violemment contractée en août, donnant une nouvelle preuve de l'essoufflement de l'économie du pays, ce qui alimentait mardi les craintes sur la croissance mondiale et la grande nervosité des marchés. L'activité manufacturière en Chine est le pilier traditionnel de sa croissance et deux indicateurs, l'indice PMI des directeurs d'achats du Bureau national des statistiques (BNS) et celui du cabinet Markit, ont montré qu'elle était clairement en repli. Ces chiffres viennent alimenter les craintes pour la croissance mondiale et donnent la chair de poule aux marchés financiers, effrayés à l'idée que ce moteur de l'économie cale. La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, a prévenu mardi à Jakarta que la croissance mondiale 2015 serait "probablement plus faible" que les 3,3% prévus par le Fonds. Les places financières, qui ont connu un mois d'août difficile à cause justement des craintes sur la Chine, ont été tirées vers le fond par les chiffres chinois. Tokyo a clôturé en repli de quasiment 4%, tandis que Paris, Francfort ou Londres ont perdu entre 2% et 3% à la clôture, alors que Wall Street cédait autour de 2% peu avant 16H00 GMT. Les cours du pétrole ont quant à eux rechuté après leur récent rebond. L'euro était lui en hausse face au dollar, sur fond d'incertitudes sur la politique monétaire américaine en raison justement du risque chinois. "On ne peut que constater que les marchés sont peu résistants face à des peurs qui sont à nouveau liées à la Chine", note Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale d'Oddo Securities. Les indicateurs chinois nourrissent "les craintes que malgré les interventions de la banque centrale chinoise (PBOC), il n'y ait pas grand-chose à faire pour éradiquer la tendance négative", note John Plassard, chez Mirabaud Securities, basé en Suisse. - Recul des commandes - Dans le détail, rien n'invitait à l'optimisme: "la contraction de l'activité s'explique par le recul de la production et par celui des nouvelles commandes qui ont diminué pour le deuxième mois d'affilée", résument des experts de la banque Nomura. Parallèlement, les entreprises manufacturières "ont sabré dans leurs effectifs pour le 22e mois consécutif et le rythme de suppression des emplois s'est accéléré", notent-ils. La croissance économique chinoise s'est stabilisée à 7% au deuxième trimestre mais, depuis, le tableau n'a cessé de s'assombrir. Les exportations du pays se sont effondrées de quelque 8% sur un an en juillet tandis que la production industrielle enregistrait un violent ralentissement. La consommation reste terne et la récente débâcle boursière contribue à plomber le moral des ménages. "La croissance du PIB pourrait bien tomber sous 6,5% au troisième trimestre", estiment les experts de la banque ANZ. Très en-deçà de l'objectif annuel de 7% que s'est fixé Pékin, ce qui représenterait déjà un plus bas depuis un quart de siècle. "La récente volatilité des marchés financiers pourrait peser sur l'économie réelle et on pourrait voir des prévisions très pessimistes devenir auto-réalisatrices", prévient de son côté He Fan, économiste de Caixin Insight. - Relance budgétaire? -

