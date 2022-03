Courgeon : des habitants ont un mois pour abandonner leur maison

En octobre dernier, les services de l’État ont réalisé des fouilles : des marnières existent sous la commune, ce que tout le monde ici sait depuis toujours. Il s'agit de carrières souterraines, d'où ont été extraites les pierres pour construire les maisons du village.

Depuis 3 ou 400 ans, rien n'a bougé. Aucune maison ne s'est effondrée. "L’état veut se couvrir", dit aujourd'hui un riverain qui habite là depuis 55 ans… Une cartographie a donc été établie avec deux zones, en orange et en mauve. Malchance à ceux qui habitent cette dernière : selon l’État, il y a danger et ils doivent partir sous un mois.

"Ils exagèrent, l'église est debout depuis le XIIe siècle et elle n'a pas bougé. Le calcaire ici, il est très dur", dit un autre habitant.

Mais voilà. Plusieurs siècles après le creusement de la marnière, et même si rien ne s'est passé depuis, l’État vient de réaliser un plan de prévention des risques naturels et il estime désormais qu'il y a urgence. Les locataires de maison vont être relogés. Les propriétaires, eux, n'ont plus que leurs yeux pour pleurer leur bien, qui ne vaudrait plus rien.

Seul espoir pour les habitants concernés : réussir à consolider cette marnière. Mais la question est alors de savoir qui va payer... De telles marnières existeraient sous de nombreuses communes, dans toute la Basse-Normandie.