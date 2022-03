Il vend une fausse DeLorean de Retour vers le Futur : l'annonce d'un Granvillais fait le buzz

Vous êtes fan de Retour vers le Futur mais pas assez fortuné pour vous offrir une DeLorean comme Marty Mc Fly et Doc ? Achetez donc une Citroën BX !

Un Granvillais fait le buzz depuis qu'il a posté, le 30 août, sur un site internet de petites-annonces, une offre pour ce type de voiture, transformée pour le dernier carnaval de Granville. "Nous sommes cinq à avoir travaillé sur cette BX. Un métallier-soudeur faisait partie de l'équipe, très utile pour les portes papillons, typiques de la DeLorean" commente Anthony, le vendeur. Outres les portes, des équipements lumineux et des extracteurs de fumée à l'arrière sont venus agrémenter la réplique pendant le carnaval. "Attention, elle peut rouler mais elle n'est pas homologuée pour conduire sur nos routes !" prévient Anthony.

Des mails de félicitations

Le carnavalier voulait simplement faire de la place dans son garage et se constituer un petit pécule pour la prochaine édition de la fête. Mais depuis deux jours il est submergé d'appels et de mails. "Il y a de tout, des fans de Retour vers le Futur, des collectionneurs de voitures, des possesseurs de vraies DeLorean et des messages de félicitations !" poursuit Anthony, surpris de l'engouement.

La voiture a été mise à prix 300 euros. Le vendeur envisage désormais de poster le véhicule sur Ebay pour faire grimper les enchères... De quoi s'offrir un char encore plus perfectionné pour le Carnaval de Granville 2016 !

BONUS AUDIO - Ecoutez Anthony, le carnavalier qui a posté cette annonce :