Conférence au Centre de Congrès

Les cinés-conférences 'Connaissance du Monde' favorisent les rencontres entre explorateurs et public, friand de découvertes. Ces étonnants témoignages sont rapportés par des réalisateurs libres et indépendants, dignes successeurs de Jacques-Yves Cousteau ou encore Paul-Emile Victor, qui parcourent des milliers de kilomètres et en rapporte d'authentiques images. Les mercredi 7 et jeudi 8 avril prochains, Robert-Emile Canat raconte Macao. Centre de Congrès, avenue Albert Sorel, à Caen. Tél. 02 31 85 25 16.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire