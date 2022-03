Tourville-la-Rivière : ils tentent de voler des leurres pour aller pêcher

Les faits se déroulent lundi 31 août à 15h20. Le magasin Pacific Pêche, situé à Tourville-la-Rivière, contacte Police Secours pour une tentative de vol. A leur arrivée sur les lieux, les policiers prennent contact avec le gérant du magasin qui emmène les policiers dans un local à l'arrière du magasin.

Là, sont retenus les deux mis en cause, deux hommes nés en 1986 et demeurant au Havre. Le gérant explique les avoir surpris dans une allée du magasin alors qu'ils tentaient de dissimuler des leurres dans leur ceinture et doudoune. Les policiers ont également trouvé une pince coupante sur eux.

Les deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue.