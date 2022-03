Paris (AFP). Michel Combes à la présidence de Numericable-SFR et directeur des opérations d'Altice

Le groupe de médias et télécoms Altice, maison-mère notamment de l'opérateur Numericable-SFR, a annoncé lundi, dans un communiqué, la nomination du désormais ex-patron d'Alcatel-Lucent en tant que président du conseil d'administration de l'opérateur mais également comme directeur des opérations d'Altice. Jusqu'à présent, la présidence du conseil d'administration était entre les mains de Patrick Drahi. L'actuel directeur général de l'opérateur, Eric Denoyer, devrait pour sa part conserver ses attributions. "Je suis très heureux que Michel ait décidé de nous rejoindre pour nous aider à structurer les opérations du groupe. Il amène une solide expérience autant dans le fixe que le mobile et est un dirigeant talentueux et apprécié", s'est réjoui M. Drahi dans un communiqué. De son côté, le nouveau président du conseil d'administration de l'opérateur a estimé que "la stratégie à long terme d'Altice et ses ambitions représentent le bon défi pour moi dans cette période de consolidation, convergence et de rupture technologique". Cette annonce officielle vient confirmer des informations parues dans la presse au cours du mois d'août après la confirmation du départ de M. Combes de la direction générale de l'équipementier télécoms Alcatel-Lucent, dans le cadre de l'opération de rapprochement avec son concurrent Nokia. Lors de la présentation des résultats semestriels, le 30 juillet, Michel Combes avait confirmé son départ de la tête du groupe franco-américain avant la fusion avec le Finlandais Nokia dont l'actuel patron, Rajeev Sury, doit prendre la tête du nouvel ensemble. Michel Combes, qui avait annoncé en avril avoir renoncé à un parachute doré de 2,4 millions d'euros, se retrouve pris depuis dimanche dans une polémique concernant sa rémunération à l'occasion de son départ du groupe, puisqu'il devrait toucher près de 14 millions d'euros sur trois ans sous forme d'actions.

