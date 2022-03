Paris (AFP). Orages: six nouveaux départements placés en vigilance orange, 17 au total

Six départements supplémentaires ont été ajoutés lundi après-midi aux onze du Sud-Ouest déjà placés en vigilance orange, pour des orages qui pourront être violents et accompagnés de fortes précipitations et de coups de vent, a annoncé Météo France. Il s'agit de l'Allier (03), l'Aude (11), le Cantal (15), l'Hérault (34), le Puy-de-Dôme (63) et les Pyrénées-Orientales (66) ainsi que la Principauté d'Andorre. Les onze déparements placés lundi matin en alerte orange sont les huit départements de Midi-Pyrénées, les Landes, le Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Un système orageux s'organise sur le sud de l'Aquitaine et se décale vers le Midi-Pyrénées en fin d'après-midi. Il se dirigera vers l'Auvergne et le Languedoc-Roussillon en soirée, explique Météo-France. Les orages seront parfois violents et pourront s'accompagner de fortes précipitations (30 à 40 mm voire plus ponctuellement en moins d'une heure), de chutes de grêle, d'une activité électrique intense, et d'un coup de vent possible (rafales localement jusque vers 90 km/h). Les départements des régions voisines placés en vigilance jaune, nord de l'Aquitaine, Limousin, Centre, Bourgogne, Champagne et Lorraine, peuvent également être concernés par de l'activité orageuse forte à très forte en soirée et nuit prochaine, mais le risque y est moins généralisé. En Bretagne, Pays de la Loire et Normandie des éclaircies réapparaissent et les ondées se font de plus en plus rares. Sur la façade Est et la Corse, soleil et chaleur résistent. A noter un vent de sud sensible en vallée du Rhône.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire