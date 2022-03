Conscience Humanitaire prépare déjà l'hiver

Eté comme hiver, 365 jours par an, ils ne dérogent pas à leur rôle de bénévoles. Les membres de Conscience Humanitaire vont à la rencontre des sans-abris ou des personnes mal logées.

7000 contacts par an

Une couverture, un repas chaud et des instants de vie partagés, pour ceux qui parfois n'ont plus rien ou plus personne dans leur vie. "La maraude, c'est aller chercher les gens là où personne ne va plus les chercher", résume Damien Cottebrune, 24 ans, bénévole à l'association depuis 2 ans :

Damien Cottebrune Impossible de lire le son.

Chaque année, Conscience Humanitaire accompagne environ 400 personnes différentes. Outre la maraude, l'association aide ceux qui se sentent prêts, à sortir de la rue, trouver un travail, un toit.

"Loin du clochard alcoolique et fainéant"

L'été, la maraude se poursuit. "Il y a plus de monde, dans une ambiance festive, donc plus d'alcool. Et lorsque la météo n'est pas bonne, il n'y a pas d'hébergement d'urgence comme en hiver" note Julien Collas, directeur. Cependant, il a déjà un oeil tourné vers l'hiver prochain, notamment pour recruter des bénévoles et trouver du matériel :

Julien Collas Impossible de lire le son.

Une vingtaine de bénévoles participent à la maraude, par groupe de deux. "Il y a des retraités, des étudiants, des gens qui travaillent... L'idéal est d'avoir fait quelques maraudes avant l'hiver, pour avoir les bons réflexes" poursuit Damien Cottebrune :

Damien Cottebrune Impossible de lire le son.

"Il faut avoir envie de découvrir le public de la rue. En échangeant avec les gens, on découvre leur histoire et on se rend compte que l'on est loin du clochard alcoolique et fainéant" affirme Julien Collas. Etre bénévole, c'est avoir des qualités de contact, d'écoute :

Julien Collas Impossible de lire le son.

Pratique. Pour rejoindre Conscience Humanitaire Cherbourg, 02.33.52.76.72.