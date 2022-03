Lille (AFP). MyFerryLink: reprise du trafic au port de Calais, nombreux retards

Les retards étaient encore nombreux entre Calais et Douvres lundi matin après la levée du blocage du port mené de dimanche 19h30 à lundi 01h30 par des marins de la Scop SeaFrance, selon un correspondant de l'AFP. Le retour à la normale est prévu "vers midi" entre les deux premiers ports européens pour le transport de passagers, a-t-on appris de source portuaire. La société P & 0 a indiqué à un correspondant de l'AFP qu'il y aurait soixante traversées de ferries pour la journée de lundi, soit le maximum possible. Cette manifestation qui empêchait les ferries d'accoster et de partir du port avait obligé les entreprises de transport maritime à dérouter leurs navires vers les ports voisins de Dunkerque pour la compagnie danoise DFDS et Boulogne-sur-Mer pour le Britannique P&O, avec à leur bord plusieurs milliers de passagers en ce week-end prolongé, lundi étant férié en Grande-Bretagne. Cette action des marins est intervenue juste avant une réunion cruciale lundi pour l'avenir des 487 salariés de la Scop au secrétariat d'Etat aux Transports à Paris. Le Premier ministre Manuel Valls doit également se rendre à Calais lundi, en compagnie de deux commissaires européens, pour évoquer la question des migrants. La Scop SeaFrance, créée sur les décombres de la compagnie maritime SeaFrance en août 2012, exploitait la compagnie transmanche MyFerryLink jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 31 juillet.

