Calais (AFP). MyFerryLink: le port de Calais bloqué, des milliers de passagers en attente

Le port de Calais était de nouveau bloqué dimanche soir par des marins de la Scop Seafrance en liquidation judiciaire, immobilisant plusieurs milliers de passagers à Calais comme à Douvres, en ce week-end de retour de vacances. Cette action des marins intervient la veille d'une réunion cruciale lundi pour l'avenir des 487 salariés de la Scop au secrétariat d'Etat aux Transports. "Le trafic est totalement interrompu, par mesure de sécurité, car des chaloupes sont présentes dans le port", a indiqué à l'AFP la capitainerie du port de Calais qui serait bloqué depuis 19H30. En conséquence, des navires de la compagnie concurrente P&O avec des milliers de passagers à leur bord ne pouvaient ni accoster au port, ni en partir, alors qu'habituellement un navire par heure quitte le port de Calais. "Nous avons un navire qui est toujours à quai avec 2.000 passagers à bord à Calais et deux autres navires avec respectivement 1.700 et 1.500 personnes qui attendent au large de Calais de pouvoir entrer. Un autre navire avec 900 passagers est également près à partir depuis Douvres", a indiqué à l'AFP une porte-parole du groupe britannique. La compagnie "réfléchit à dérouter les navires" vers Boulogne-sur-Mer, si le blocage devait perdurer, en ce "week-end de gros trafic avec le retour de vacances" de nombreux Britanniques. La compagnie DFDS indiquait pour sa part sur Twitter que ses départs depuis le port de Douvres étaient toujours assurés, mais que ses navires pourraient être orientés vers Dunkerque. Une quinzaine de marins du Syndicat maritime nord (ultra majoritaire), dont son secrétaire général, Eric Vercoutre, seraient à bord de deux chaloupes, et exigeraient d'accéder aux rampes des navires qu'ils occupent depuis des semaines pour y récupérer du matériel avec des camions, selon la préfecture du Pas-de-Calais, précisant qu'ils seraient en négociation avec l'administrateur judiciaire . Cependant, l'entreprise étant en liquidation judiciaire, seul le liquidateur, avec lequel les marins étaient en négociation selon la préfecture, a autorité sur le matériel à bord et ne peut donner d'autorisation de débarquement sans l'avis des juges . Selon une source portuaire, il s'agirait de matériel de la cafétéria et du matériel des salles de sport. Les marins, eux, estiment que le matériel stocké dans ces deux bateaux, en passe d'être vendus par Eurotunnel au concurrent danois DFDS, devrait revenir à la Scop. Cette action des marins de MyFerryLink intervient la veille d'une réunion à Paris pour tenter de signer le dernier protocole d'accord établi au secrétariat d'Etat aux Transports lundi dernier, qui prévoit que 407 des 487 salariés de la Scop Seafrance pourraient être repris. Des marins de la Scop ont bloqué à plusieurs reprises depuis début juin l'accès au port de Calais et au tunnel sous la Manche, afin de protester contre le plan du gouvernement pour sauvegarder MyFerryLink et les offres de reprise de salariés par DFDS, qu'ils jugeaient insuffisantes.

