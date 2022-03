Astana (Kazakhstan) (AFP). Mondiaux de judo: Teddy Riner sans souci en demi-finales

Le champion olympique Teddy Riner s'est qualifié sans aucun souci pour les demi-finales des Mondiaux-2015, samedi à Astana. Riner a dominé en quarts de finale l'Allemand Andre Breitbarth en lui infligeant un ippon après 1 minute 41 secondes de combat. En demi-finales, il affronte le Sud-Coréen Kim Sung-Min, médaillé de bronze aux Mondiaux-2011. Le colosse français avait battu en huitièmes de finale sur ippon après 2 minutes 43 secondes de combat le Kirghiz Lurill Krakovetskii. Auparavant, il s'était défait de l'Estonien Juhan Mettis, sur ippon à 45 secondes de la fin du temps règlementaire. Riner est venu chercher un 8e titre mondial à Astana, ce qu'aucun judoka n'a réussi à faire, hommes, femmes et toutes catégories confondus. Le Français de 26 ans est 6 fois champion du monde en titre en +100 kg et a été titré en 2008 en toutes catégories. Le bloc final, qui comprend, demi-finales, matches de repêchages, places de 3 et finale, débute à 13h00 françaises.

