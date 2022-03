Football: Quevilly Rouen Métropole en déplacement en Picardie

Cette 3ème journée pourrait bien être synonyme d'une première victoire à l'exterieur cette saison. Après un premier nul à l'exterieur (0-0 à Troyes) et une victoire à domicile (1-0 contre Calais), les Rouges et Jaunes devront enchaîner pour recoller au haut du tableau, eux qui sont pour l'instant 7ème et à deux points du leader Croix après deux journées de championnat.

Du coté d'Amiens, le bilan est légérement moins bon. En effet, si les Amiennois ont perdu leur premier match à domicile face à Croix (2-0), il se sont néanmoins repris à Troyes en s'imposant 2-0 et occupent aujourd'hui la 8ème place au classement.

"Le plus important êtait de confirmer l'attente sur ce premier match un peu tendu mais on a été costaud puis on a confirmé a domicile, on a bonifié notre résultat à l'exterieur du premier match il va falloir essayer d'enchaîner. On va à Amiens qui à gagné à Troyes, il va falloir qu'on fasse un resultat aussi", déclarait Arnaud Archimbaud au sortir du match contre Calais.