Jouy-en-Josas (France) (AFP). Macron appelle les entrepreneurs à prendre leur responsabilité pour transformer l'économie

Le ministre de l'Economie, Emmanuel Macron, a appelé jeudi les entrepreneurs à prendre leur "responsabilité" dans la transformation de l'économie française et notamment à investir "maintenant", au deuxième jour de l'université d'été du Medef. "Votre responsabilité, c'est de prendre votre part de ce mouvement de transformation de notre économie", a déclaré M. Macron devant un parterre de chefs d'entreprise réunis sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas (Yvelines). "Ce n'est pas le gouvernement seul qui peut y répondre", a-t-il ajouté. "Ne vous demandez pas ce que le pays peut faire pour vous", a-t-il exhorté. "Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour le pays". Le ministre a par ailleurs invité les entreprises à ne pas tarder à investir. "Je vous le dis avec toute la force de conviction dont je suis capable et qui m'est possible: investissez maintenant, prenez des risques maintenant", a-t-il plaidé. "Ce n'est pas uniquement la faute du personnel politique si les entreprises n'ont pas assez investi ces dernières années", a-t-il insisté. Il a fait ces déclarations alors que selon des chiffres de l'Insee publiés dans la matinée, les anticipations d'investissements pour 2015 des chefs d'entreprise dans l'industrie, interrogés en juillet, ont baissé par rapport à avril.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire