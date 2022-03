Festival de la Terre et de la Ruralité à St-Marcouf de l'Isle

C'est quoi ?

Le festival est une journée conviviale au cours de laquelle ruraux et citadins sont conviés pour découvrir la richesse de l’agriculture manchoise à travers diverses animations.



Au programme : concours de labour, démonstration de 4L cross, comice agricole, marché du terroir, mini-ferme, baptême de quad, tonte de mouton, spectacle médiévale, exposition et démonstration de vol de faucon, ...



C’est quand, où et à quelle heure ?



Le dimanche 6 septembre 2015 sur le canton de Montebourg, à St-Marcouf de l’Isle de 10h30 à 18h30.



L’entrée est gratuite jusqu’à 11h. Au delà, les tarifs sont de 2€ pour les enfants et 5€ pour les adultes. Le parking est gratuit toute la journée.



Plus d'infos ICI



Ecoutez, Arnaud Martinet, vice-président des Jeunes Agriculteurs de la Manche.