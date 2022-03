Pékin (AFP). Mondiaux d'athlétisme: le Jamaïcain Usain Bolt champion du monde sur 200 m

Comme sur le 100 m, le Jamaïcain Usain Bolt a de nouveau dominé l'Américain Justin Gatlin, suspendu à deux reprises pour dopage, pour conserver jeudi son titre de champion du monde du 200 m, aux Mondiaux de Pékin. Bolt, désormais quadruple champion du monde en titre de la distance, s'est imposé en 19 sec 55/100e (vent: -0,1 m/s) devant Gatlin (19.74) et le Sud-africain Anaso Jobodwana (19.87). Le Jamaïcain, sextuple champion olympique de sprint, a cette fois-ci gagné sans la moindre contestation, en prenant ses aises dans les 50 derniers mètres. Au sortir d'une courbe supersonique, les deux hommes étaient encore quasiment au coude à coude pour les derniers 100 m. Mais Bolt, justement, est bien plus à l'aise sur le demi-tour de piste que sur 100 m. Lui qui a débuté sa carrière en faisant quelques 400 m, a continué à livrer son incomparable foulée tandis que Gatlin se crispait. Au final, Bolt n'a pas seulement remporté un nouveau titre mondial, le 10e de son histoire et la 12e médaille en tout, ce qui en fait l'athlète le plus honoré des Mondiaux: il a aussi de nouveau éloigné pour un temps la sombre question du dopage. Car Gatlin vainqueur, cela aurait été une toute autre histoire. Il y a dix ans, les deux hommes s'étaient affrontés pour ce qui était jusqu'alors leur seule et unique confrontation sur 200 m. C'était en 2005 à Helsinki, pour la finale des Mondiaux. Gatlin avait dominé la course pour décrocher le titre mondial, et Bolt, pas encore 19 ans, s'était blessé pour terminer 8e et dernier. Un an après, Gatlin tombait pour dopage à la testostérone, et écopait de quatre ans de suspension jusqu'en 2010. Bolt contre Gatlin, c'était un peu la bataille entre un athlétisme qui n'a pas triché, jusqu'à preuve du contraire, et un autre où les zones d'ombre sont nombreuses. Et Bolt a gagné.

