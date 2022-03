Paris (AFP). Ecologistes: Rugy quitte EELV et sa dérive gauchiste

François de Rugy, l'un des leaders d'Europe Écologie-Les Verts (EELV), a claqué la porte de son parti en l'accusant de "dérive gauchiste", aggravant la crise qui touche un mouvement écologiste profondément divisé sur la participation au gouvernement et l'alliance avec le Front de gauche aux régionales. C'est par un entretien publié aux aurores jeudi sur le site du Monde, quelques jours après une université d'été agitée, que François de Rugy a véritablement lancé la rentrée des écologistes, alors que débute parallèlement vendredi le grand rassemblement annuel des socialistes à La Rochelle. "Je quitte Europe écologie-Les Verts car pour moi EELV, c?est fini. Le cycle ouvert par Daniel Cohn-Bendit en 2008 est arrivé à son terme. Aujourd?hui, on n?arrive plus à avoir les débats, ni de fond ni stratégiques, au sein d?un parti qui s?enfonce dans une dérive gauchiste", voire de "repli sectaire", explique le député de Loire-Atlantique. A trois mois des élections régionales et à 18 mois de la présidentielle, celui qui depuis 2012 co-préside avec Barbara Pompili le groupe écologiste à l'Assemblée -et va rester au groupe des Verts au Palais Bourbon- dit vouloir "fédérer les écologistes réformistes, ceux qui ne sont pas à EELV et ceux qui y sont encore. Dans les mois qui viennent, il y aura des recompositions et des choses nouvelles à inventer au-delà de la forme du parti traditionnel. Celle d?EELV est d?ailleurs l?une des plus usées". La scission tant annoncée d'EELV est-elle engagée ? "Jean-Vincent Placé (président du groupe au Sénat) va partir" également, a prophétisé sur Europe 1 Daniel Cohn Bendit, grand artisan de la recomposition de l?Écologie politique en 2009 et 2010. "On voulait faire de la politique autrement, Europe Écologie-Les Verts est devenue une caricature de ce que font tous les autres" partis politiques, s'est lamenté "Dany". M. Placé, "surpris" par cette annonce selon son entourage, ne voulait pas s'exprimer dans l'immédiat. Deux tendances s'affrontaient déjà au sein d'EELV depuis la fracassante décision de Cécile Duflot, en avril 2014, de quitter le gouvernement pour cause d'incompatibilité avec Manuel Valls tout juste nommé à Matignon. "Elle voulait être ministre à tout prix, maintenant, être ministre de François Hollande, c'est une horreur, ce qui n'est pas vrai", a regretté M. Cohn Bendit. - "Mélenchonisation rampante" - Mme Duflot, après une tentative avortée de rapprochement avec l'ombrageux Jean-Luc Mélenchon, semble envisager une candidature à l'élection présidentielle de 2017. Or pour M. de Rugy, ce serait "l'exact remake de celle de 2012 avec le résultat que l'on connaît": le score de 2,31% d?Éva Joly. En face, une large partie des parlementaires du mouvement, MM. de Rugy et Placé et Mme Pompili en tête, plaident pour un retour aux affaires, après avoir voté une loi sur la transition énergétique qu'ils auraient rêvée de rédiger et à l'approche de la grande conférence sur le climat (COP 21) organisée à Paris en décembre. Avec ce débat en toile de fond, le désaccord a semble-t-il dégénéré sur la question des alliances avec le Front de Gauche en vue des régionales. Dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie notamment, Mme Pompili, élue de la Somme, plaide pour une "union sacrée" de la gauche face au danger Marine Le Pen. La tête de liste Sandrine Rousseau souhaite quant à elle une alliance avec le Front de gauche. Le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis a vu dans ce départ une "conséquence de la mélenchonisation rampante des écologistes", à qui il a solennellement demandé de "revenir sur leur vote d'une alliance avec Jean-Luc Mélenchon dans cinq régions". MM. de Rugy et Placé sont notamment attendus jeudi à La Rochelle pour assister, avant le début de l'université du PS, aux "rencontres d'été" du Front démocrate et de Génération écologie, "partenaires loyaux du gouvernement". M. Cambadélis doit clore leurs travaux vendredi matin.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire