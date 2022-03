Paris (AFP). Amélioration du climat des affaires en août, à son plus haut niveau depuis 2011

Le climat des affaires tous secteurs confondus s'est légèrement amélioré en France en août, s'établissant à 100 points contre 99 un mois plus tôt, soit son plus haut niveau depuis l'été 2011, a annoncé jeudi l'Insee. L'indice synthétisant le moral des industriels a lui aussi connu une légère progression, pour le troisième mois consécutif, à 103 points contre 102 en juillet, précise l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans le détail, le climat des affaires a progressé de deux points dans les services et d'un point dans l'industrie et dans le bâtiment. Il a en revanche perdu un point dans le commerce de détail. "L'indicateur de retournement pour l'ensemble de l'économie est dans la zone indiquant une situation conjoncturelle favorable", note l'Insee. Concernant le moral des industriels, "tous les soldes d'opinion sont au-dessus de leur moyenne de long terme ou en sont très proches", souligne par ailleurs l'institut, qui indique que "les carnets de commande globaux" se sont regarnis en août. Hors industrie, le moral des entrepreneurs a gagné deux points dans les services (99) et un point dans le bâtiment (91). Il a néanmoins légèrement reculé dans le commerce de détail, à 105 points contre 106 en juillet, selon l'Insee. L'institut, après avoir confirmé que la France avait affiché une solide croissance (+0,7%) au premier trimestre, a annoncé dans des premières estimations une croissance nulle au deuxième trimestre. Mais les industriels restent optimistes sur les perspectives générales de production du secteur dans son ensemble pour les mois à venir. Le climat des affaires, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité, est considéré comme un bon indicateur de ce que va être la croissance sur la période correspondante.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire