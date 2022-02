Football: QRM obtient la première victoire de son histoire !

Le nouveau club faisait ce samedi, sa première apparition dans son nouveau stade Robert Diochon, repeint en partie avec le jaune de l'US Quevilly et le rouge du FC Rouen. La première mi-temps est un peu terne et légèrement dominée par des rouges et jaunes qui arrivent à se procurer quelques occasions. La plus franche opportunité est à mettre au compte des Calaisiens qui buttent sur le gardien Salomon Morris après un corner mal renvoyé.

Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de 0-0.

Au retour de la pause, le jeu se fluidifie et les occasions sont plus nettes côté Normands. Il faudra attendre moins de dix minutes pour voir le seul but de la rencontre suite à un débordement coté gauche de Mathieu Géran -dont il a le secret- qui centre pour Medhy Guezoui. Celui-ci met en retrait pour le dernier arrivé à l'intersaison, Brice Irié-Bi, qui d'une frappe croisée offre la victoire aux rouges et jaunes.

Les joueurs de Manu Da Costa sont prêts à doubler la mise après une bonne contre attaque, mais Nicolas Barthelemy, bien lancé par un Medhy Guezoui étincelant par ses percées dans l'axe pendant toute la partie, butte sur le gardien Nordiste.

Plus rien ne sera marqué et l'essentiel est assuré pour le QRM surement encore un peu tendu par le défi que représente cette nouvelle saison.

Arnaud Archimbaud (défenseur): "On est mieux rentré dans la 2ème mi-temps, on s'est mieux servi de Medhy pour fixer devant et finir par les joueurs sur les cotés ce qui est notre point fort et on a été récompensés par un but. Après, physiquement on a eu du mal sur la fin, la chaleur et l'enchaînement des séances nous fatigue...et un peu de crispation. On souhaite vraiment avoir des résultats rapidement pour ramener du monde, fidéliser les spectateurs et créer un engouement pour ce nouveau club. Quand on mène 1-0, on se dit qu'il ne faut surtout pas le perdre pour faire taire les détracteurs (sourire). Le plus important en début de championnat c'est de prendre des points avant d'être beau dans le jeu. Lancer cette saison dans ce nouveau stade par des victoires reste l'essentiel".

Au classement, QRM se repositionne à la 5ème place avant son déplacement à Amiens samedi 29 août.