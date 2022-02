Paris (AFP). Carnage évité dans le Thalys: le film des événements

Voici le film des événements de l'attaque déjouée vendredi par des passagers dans le train Thalys Amsterdam-Paris: VENDREDI 21 AOUT: - 17H50: un Marocain de 26 ans, armé d'un fusil d'assaut kalachnikov avec neuf chargeurs, d'un pistolet automatique Luger et d'un cutter, ouvre le feu dans le train à grande vitesse Thalys 9364 qui relie Amsterdam à Paris, peu après le passage du convoi en France, à Oignies (Pas-de-Calais). Un premier voyageur, un Français de 28 ans employé dans une banque aux Pays-Bas, tente de désarmer l'homme alors que celui-ci sort des toilettes. L'agresseur parvient à lui échapper, tire plusieurs coups de feu. Un passager d'une cinquantaine d'années, de nationalité franco-américaine, est atteint. Deux passagers, des militaires américains en vacances, Alek Skarlatos et Spencer Stone, aidés par un Britannique Chris Norman, réussissent à désarmer l'agresseur et à le maîtriser. Dans la bagarre, Spencer Stone est blessé à coups de cutter, ce qui ne l'empêche pas de porter secours au passager qui a été touché à la gorge par un coup de feu. L'acteur Jean-Hugues Anglade, présent dans le train, est légèrement blessé en tentant d'actionner le signal d'alarme. Il accusera les agents du Thalys de s'être enfermés dans une voiture et d'avoir refusé d'ouvrir aux passagers qui demandaient leur aide. - entre 18H00 et 18H30: l'agresseur, monté à Bruxelles, est interpellé en gare d'Arras (Pas-de-Calais) vers laquelle a été dérouté le Thalys. Pris en charge dans un gymnase proche, les 554 passagers du train voient leurs identités vérifiées et leurs bagages fouillés avant d'être acheminés à Paris dans la nuit. La police technique et scientifique ne retrouve qu'une seule douille. - 19H30: annonce du départ pour Arras du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. - 20H45: communiqué de François Hollande assurant que "tout est mis en oeuvre pour faire la lumière" sur l'attaque. L'Elysée précise une heure après que M. Hollande et le Premier ministre belge Charles Michel "sont convenus" au téléphone "de coopérer étroitement" dans l'enquête. - 20H50: la section antiterroriste du parquet de Paris se saisit de l'enquête. - 21H21: le Premier ministre français Manuel Valls exprime sa "gratitude" à ceux qui sont intervenus pour maîtriser l'assaillant. - 21H54: le Premier ministre belge Charles Michel dénonce une "attaque terroriste" et prévoit un renforcement des mesures de sécurité

