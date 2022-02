Madrid (AFP). Thalys: le suspect est allé de France en Syrie

L'homme interpellé vendredi lors de l'attaque du Thalys Amsterdam-Paris, soupçonné d'appartenir à la mouvance islamiste radicale, avait voyagé en Syrie depuis la France, a déclaré samedi à l'AFP une source des services de lutte antiterroriste espagnols, information que les services français indiquent ne pas avoir eue. Cette source des services de lutte antiterroriste espagnols a précisé samedi soir que le suspect avait vécu "sept ans en Espagne, d'abord à Madrid et ensuite à Algesiras (sud, ville située sur la baie de Gibraltar), entre 2007 et mars 2014, avant de déménager en France". "Une fois en France, il s'est déplacé en Syrie, avant de rentrer en France", avait-elle auparavant précisé, confirmant une information d'abord publiée par le quotidien espagnol El Pais. Le suspect de 25 ans, bientôt 26, avait été détenu une fois pour "trafic de drogues", a ajouté cette source espagnole. Les enquêteurs français interrogeaient samedi cet homme qui a été maîtrisé par des militaires américains en vacances alors qu'il s'apprêtait à ouvrir le feu à la kalachnikov sur les passagers du Thalys. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déclaré samedi que si l'identité déclarée par le suspect était confirmée, il s'agirait d'un ressortissant marocain de 26 ans, signalé par les autorités espagnoles aux services de renseignement français du fait de son appartenance à la mouvance islamiste radicale. Selon Bernard Cazeneuve, cet homme a résidé en 2014 en Espagne puis en 2015 en Belgique, et c'est à Bruxelles que le tireur aurait embarqué à bord du Thalys. Une source proche des services de renseignements français a de son côté précisé à l'AFP que les autorités espagnoles leur avaient signalé en février 2014 que cet homme était susceptible de venir en France. Les services français avaient alors déclenché une fiche "S" le concernant, afin que les forces de sécurité en réfèrent aux services de renseignement s'il était repéré. Le 10 mai 2015, du fait de ce fichage, les services français l'ont localisé à Berlin, où il a embarqué pour la Turquie, ce dont ils ont informé l'Espagne le lendemain, a-t-on indiqué de même source. Dix jours plus tard, selon cette source, les autorités espagnoles faisaient savoir aux services français que cet homme était désormais installé en Belgique. C'est "très surprenant et pour le moins original qu'aujourd'hui une source espagnole fasse état d'informations en totale contradiction avec les éléments qui nous ont été transmis jusqu'à maintenant", a commenté une source policière française. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur espagnol a ensuite clarifié qu'"effectivement, les services antiterroristes d'Espagne avaient alerté les services français de la dangerosité de l'individu et de son intention de se déplacer d'Espagne vers la France". Mais, a-t-il ajouté, les services espagnols n'ont "transmis aucune information sur un éventuel déplacement en Syrie de l'individu ou sur son possible retour en France depuis la Syrie", "parce qu'ils ne le savaient pas à l'époque".

