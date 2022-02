Nanterre (AFP). Jean-Marie Le Pen au siège du FN, risque d'exclusion

Jean-Marie Le Pen est arrivé jeudi en début d'après-midi au siège du FN à Nanterre pour se défendre devant le bureau exécutif du parti, à l'issue duquel il risque l'exclusion, notamment pour ses propos réitérés sur les chambres à gaz. M. Le Pen est arrivé à 14h30 et a dit quelques mots en ouvrant la vitre de sa voiture, entourée d'une cohue de journalistes dont des représentants de la presse étrangère. Il a expliqué notamment que sa demande pour que la réunion soit publique "n'a pas été acceptée". Questionné sur sa fille Marine, présidente du FN et qui ne sera pas présente, M. Le Pen a répondu: "les chefs sont aux abris, il n'y a que les fantassins ici", avant d'entrer au siège du parti. Sa femme Jany l'accompagnait. Le numéro deux du FN, Florian Philippot, n'est pas présent non plus, pour ne "pas être juge et partie", comme la présidente. Proche de Jean-Marie Le Pen, le député européen Bruno Gollnisch, qui n'est pas membre du bureau exécutif du FN, est aussi arrivé en début d'après midi à Nanterre. "Je suis venu à sa demande car il a le droit d'être assisté" par un adhérent du FN lors de ce bureau, réuni en formation disciplinaire, a-t-il expliqué à la presse. Pour lui, une exclusion du cofondateur du FN serait "absolument stupéfiante" et "la manifestation d'une ingratitude absolument incroyable". M. Le Pen sera aussi assisté par son avocat, a encore précisé M. Gollnisch. Marie-Christine Arnautu, proche de Jean-Marie Marie Le Pen et membre du bureau exécutif, a expliqué de son côté qu'elle allait "continuer à s'opposer de toutes ses forces à la suspension ou à l'exclusion de Jean-Marie Le Pen". "Il n'y aura pas exclusion, je fais appel à la conscience morale et politique de chacun et j'espère qu'il n'y aura pas exclusion", a-t-elle dit. "Je reste persuadée que le parcours politique de Jean-Marie Le Pen, n'est pas celui dans lequel on veut le réduire aujourd'hui", a-t-elle plaidé, espérant que cela "se termine de façon honorable pour tout le monde". La réunion sera présidée par Jean-François Jalkh, premier vice-président du FN. Les autres membres du bureau exécutif sont: Nicolas Bay, Louis Aliot, Steeve Briois et Wallerand de Saint-Just.

