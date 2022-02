Tony Parker à Rouen : "Nous sommes en meilleure forme qu'en 2013"

Cela n'est plus un secret, l'équipe de France de Basket est favorite pour son Eurobasket qui se déroulera en France au mois de septembre. C'est d'ailleurs dans le cadre de la préparation à cette compétition majeure que l'équipe de France de basket affronte vendredi 21 août la Géorgie au Kindarena de Rouen.

Même si à la vue de l'adversaire de demain, les Bleus ont de grandes chances de victoire, du côté du staff et des joueurs de l'équipe de France, le discours est lissé et travaillé. "La Géorgie n'est pas une équipe flamboyante, mais elle a le mérite d'être là (qualifiée pour l'Eurobasket), et il faudra se montrer sérieux", explique Boris Diaw, capitaine de l'équipe. L'entraîneur des bleus Vincent Collet reconnaît beaucoup de qualités à cette équipe géorgienne "qui a su montrer une belle résistance face à l'équipe d'Italie mais qui manque de rotation". Mais malgré son niveau modeste, il insiste sur le fait que ça reste un bon moyen de préparer l'Euro : "On ne va pas affronter des équipes du top 4 européen au premier tour, donc il est intéressant de jouer contre ces équipes qui nous permettent de travailler".

"Mes joueurs montent en régime"

D'après Vincent Collet, tous les signaux sont au verts pour cette préparation : "Je sens mes joueurs monter en régime, on n'a pas de retard comme ça a pu être le cas pour l'euro de 2013. Certains joueurs sont même en avance dans leur préparation". Une impression qui est confirmée par le meneur Tony Parker : "je me sens en meilleure forme qu'en 2013", indique le basketteur qui a marquer ses premiers paniers à Déville-lès-Rouen et Mont-Saint-Aignan. Malgré une préparation qui semble être optimale, des pans entiers de jeu restent en chantiers, "on doit progresser sur les systèmes longs et la défense. Quand on fait face à une grosse pression on a tendance à faire des picks and rolls or on ne va pas pouvoir faire cela durant toute la compétition", analyse Tony Parker.

"Contents de jouer devant le public français"

Le fait que l'Eurobasket se déroule majoritairement en France excite les joueurs mais les met aussi sous pression. Tenants du titre, les joueurs français veulent signer une belle performance devant son public. "On est content de jouer devant le public français, mais il faudra être vigilants et apprendre à gérer et ne pas être inhibés par cette pression", commente Vincent Collet. Mais dans l'esprit des joueurs cela peut leur être profitable: "je trouve génial l'engouement qu'il y a autour de l'équipe de France. C'est à nous de profiter de ces moments parce que ça n'est pas toujours comme ça", explique le joueur des San Antonio Spurs. Autant dire que le Stade Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, où se dérouleront les phases finales, sera bouillant pour recevoir les bleus.