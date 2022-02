Paris (AFP). 70.000 enfants passent une journée de vacances à Paris avec le Secours populaire

Ils ne sont pas partis en vacances mais mercredi, ils se rattrapent: 70.000 enfants de toute la France et de 70 pays du monde ont débarqué à Paris pour une journée exceptionnelle organisée par le Secours populaire. "C'était un rêve de venir à Paris", s'exclame Linda, 12 ans, qui a hâte de voir la Tour Eiffel. Après une longue nuit de voyage durant laquelle ils n'ont pas beaucoup dormi, des dizaines d'enfants venus comme elle de l'Ariège ont pris leur petit-déjeuner sur les pelouses de l'Hôtel Matignon où le Premier ministre est venu les saluer. "Il a une voix grave et il est gentil", décrit Janice, qui a d'abord pris Manuel Valls pour un journaliste. Karima-Sarah, "8 ans et demi", a joué les paparazzis en pensant à ses camarades de classe: "Quand je vais leur raconter, ils ne vont pas me croire, alors je prends des photos", explique la petite fille aux lunettes violettes et cheveux noués en tresse. Après avoir participé à des chasses aux trésors organisées un peu partout dans Paris, les enfants se retrouveront pour un pique-nique géant sous la Tour Eiffel et une après-midi de jeux et de concerts. Le Secours populaire organise depuis 1979 une "Journée des oubliés des vacances" pour des milliers d'enfants restés chez eux pendant l'été. Un enfant sur trois ne part pas en vacances, selon l'association. "Ce qui a changé depuis la première Journée des oubliés des vacances, c'est qu'il y a de plus en plus de gosses privés de vacances", a expliqué le président de l'association, Julien Lauprêtre, venu accueillir des centaines de bambins en gare de Bercy. Plus de 10.000 bénévoles ont été mobilisés pour cette journée à la dimension considérable, organisée à l'occasion des 70 ans de l'association, avec le soutien de plus d'une centaine d'entreprises.

