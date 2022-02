Paris (AFP). 70.000 Oubliés des vacances découvrent la Tour Eiffel et Manuel Valls

"Vous savez qui je suis moi?" demande le Premier ministre. "Un journaliste!" tente une fillette. Mercredi, 70.000 enfants et leurs familles ont découvert Paris, la Tour Eiffel et pour certains la profession de Manuel Valls, lors d'une journée exceptionnelle organisée par le Secours populaire. "Je suis le Premier ministre, Manuel Valls, et vous êtes dans les jardins de Matignon", corrige l'intéressé, un peu surpris de la réponse mais "c'est vrai que j'aurais dû me présenter d'abord". Mercredi, il accueillait des dizaines d'enfants venus de l'Ariège qui, après une longue nuit de voyage, souvent sans sommeil, ont eu comme récompense un petit-déjeuner et une chasse au trésor dans les jardins de Matignon. "Je lui ai demandé comment il a fait pour être Premier ministre", rapporte Youcef, 11 ans, de Tarascon-sur-Ariège, qui a oublié la réponse. Dommage car le garçon aimerait bien endosser la fonction: "c'est bien, on peut passer à la télé et aider des gens". Karima-Sarah, "8 ans et demi", n'a pas lâché d'une semelle le chef du gouvernement, jouant les paparazzi en pensant à ses camarades de classe: "Quand je vais leur raconter, ils ne vont pas me croire, alors je prends des photos", explique la petite fille, lunettes violettes et cheveux noués en tresse. Toute la matinée, des groupes d'enfants portant des casquettes aux couleurs du Secours populaire français (SPF) ont découvert la capitale, avant d'envahir le Champ-de-Mars pour un pique-nique géant, des jeux et un concert avec des artistes vénérés des adolescents (Black M, Youssoupha, Matt Pokora). Dans la foule, des personnalités soutenant l'association comme l'humoriste Anne Roumanoff ou l'ex-compagne du chef de l?État Valérie Trierweiler. La journée des "Oubliés des vacances" est organisée depuis 1979 mais cette année, pour les 70 ans de l'association, le SPF a vu les choses en grand, mobilisant 600 bus et une dizaine de trains spéciaux. - Syriens, Grecs, Népalais - Parmi les enfants, pour la première fois, des jeunes de 70 pays (Israëliens, Palestiniens, Népalais, Grecs, Syriens, etc) chouchoutés par quelque 10.000 bénévoles. C'est le premier voyage à l'étranger d'Hussam, un Syrien de 16 ans: "Ca me fait drôle. A Damas, il fait trop chaud alors qu'ici il fait bon. Là-bas, on n'a l'électricité que huit heures par jour alors qu'ici c'est tout le temps". Et d'ajouter en anglais: "Cette journée me permet de penser à autre chose que ce qui se passe dans mon pays." Diyar, un Irakien de 14 ans, est "super content" d'être là. "Mes parents ne voulaient pas que je vienne tout seul en France au début, mais j'ai insisté", raconte-t-il. "J'aime bien discuter avec des enfants d'autres pays: Chine, Syrie, Maghreb J'ai l'impression de m'ouvrir à l'extérieur." Ces vacanciers d'un jour découvrent la capitale, parfois accompagnés d'un parent, savourant cette insouciance qui leur est offerte. "C'est très important, ça fait connaître des choses à ma fille que je ne peux pas lui faire connaître parce que je suis maman célibataire et c'est difficile", témoigne Karine Nacer. "Regardez les yeux réjouis des enfants, ils pétillent de bonheur", se félicite le président de l'association Julien Lauprêtre. Le président de la République a salué le dévouement du président du SPF, engagé depuis près de six décennies, et celui de ses 80.000 bénévoles, dans un message lu par la ministre des Affaires sociales Marisol Touraine. "Tous les jours, ils permettent à des hommes et des femmes de relever la tête, de se remettre debout".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire