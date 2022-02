Paris (AFP). La plus ancienne main moderne aurait 1,8 million d'années

C'est un os du petit doigt découvert en Tanzanie qui a beaucoup à dire: il nous parle d'un ancêtre de l'Homme qui aurait déjà été équipé d'une main "moderne" il y a 1,8 million d'années. Une main qui lui aurait permis toutes sortes de manipulations. Il s'agit du plus ancien os de main moderne connu à ce jour, souligne une étude publiée en ligne mardi dans la revue britannique Nature communications. Cette phalange a été découverte récemment sur le riche site préhistorique des gorges d'Olduvai (nord de la Tanzanie) par une équipe de chercheurs menée par Manuel Dominguez-Rodrigo, de l'Institut de l'évolution en Afrique dont le siège est à Madrid. Elle montre que le propriétaire de cette phalange, un adulte baptisé OH 86, coexistait à cet endroit avec le Paranthrope Boisei - un Australopithèque robuste - et avec l'Homo Habilis ("homme habile") qui savait fabriquer des outils primitifs en pierre. OH 86 pourrait être un ancêtre de l'Homo Erectus ("homme debout"), voire un Homo Erectus, représentant fossile du genre Homo (ndlr: apparu il y a environ 1,7 million d'années), avance M. Dominguez-Rodrigo. Si les chercheurs s'enthousiasment pour ce bout d'os, c'est parce que la main est l'une des caractéristiques anatomiques les plus importantes de l'espèce humaine. "Notre main a évolué pour nous permettre toutes sortes de gestes et de manipulations, plus que chez tout autre primate", explique à l'AFP M. Dominguez-Rodrigo. "C'est cette capacité à manipuler avec précision qui a interagi avec notre cerveau et permis le développement de notre intelligence, principalement grâce à l'invention et l'usage des outils", ajoute-t-il. Lorsque les hominidés ont cessé de se déplacer à quatre pattes pour devenir bipèdes il y a environ six millions d'années, cela leur a libéré les mains. Le pouce s'est transformé, il a grandi. Mais les phalanges de la main des hominidés sont nettement incurvées, ce qui les aide pour grimper aux arbres. - Un chasseur de grande taille ? - Quatre millions d'années plus tard, les phalanges de l'ancêtre de l'Homme se redressent, signe que la vie dans les arbres n'est plus de mise. "Les mains sont libérées de la locomotion dans les arbres et peuvent se spécialiser dans la manipulation", souligne le chercheur. Les premiers outils en pierre font leur apparition, vers 2,6 millions d'années. La petite phalange bien droite de 36 millimètres de long - la même taille que celle de l'Homo Sapiens - retrouvée à Olduvai "vient combler une lacune: nous avons découvert que cette main d'aspect moderne date d'au moins 1,85 million d'années", indique M. Dominguez-Rodrigo. "Cette découverte montre également que cette créature était plus grande qu'aucun hominidé antérieur ou contemporain. Sa main est celle d'un homme qui devait mesurer plus d'1,75 mètre", assure le chercheur. OH 86 pourrait avoir été en mesure de chasser de grands animaux et de transporter leurs lourdes carcasses, du type de celles qui ont été retrouvées notamment à Olduvai et qui pouvaient peser jusqu'à 350 kilos. "Je me suis toujours demandé comment Homo Habilis, qui mesurait un peu plus d'un mètre seulement, pouvait chasser des animaux aussi gros. OH 86 est un meilleur candidat pour expliquer ces accumulations de carcasses", dit-il. Mais certains scientifiques estiment que le chercheur va trop loin dans ses conclusions. "Une seule phalange, plus droite, d'un petit doigt ne permet pas de dire que l'ensemble du squelette ressemblait à celui d'un homme moderne", souligne Tracy Kivell, anthropologue à l'Université de Kent (Royaume Uni), interrogé par l'AFP. D'autres mettent en avant l'intérêt de l'étude. "Elle renvoie le balancier vers l'Afrique concernant l'origine des +vrais humains+ il y a 1,9 million d'années", estime Jean-Jacques Hublin, de l'Institut Max Planck pour l'étude de l'anthropologie (Allemagne). "Cela donne aussi des arguments" à ceux qui doutent que ce soit Homo Habilis qui ait fabriqué les outils de pierre retrouvés dans cette zone et datant de cette époque, selon lui.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire