Rennes (AFP). Enlèvement à Rennes: le petit Rifki retrouvé sain et sauf dans un train en Gironde

Le petit Rifki âgé de 4 ans enlevé samedi sur la place de la mairie à Rennes a été retrouvé "sain et sauf" dimanche en début d'après-midi dans un TGV en gare de Libourne (Gironde) et son ravisseur présumé interpellé, grâce à la présence d'esprit d'un voyageur. "L'enfant a été découvert à Libourne, il est en bonne santé apparente, il va être examiné par des médecins", a annoncé le procureur de la République de Rennes dans un communiqué. "Le suspect, avec lequel l'enfant se trouvait, a été interpellé". L'alerte enlèvement lancée dimanche matin pour le retrouver est levée, et c'est aussi grâce à ce dispositif, lancé pour la 16ème fois et efficace jusqu'ici à 100%, que le petit garçon a été retrouvé. C'est un appel à la police d'un voyageur du TGV qui a permis de retrouver Rifki, a indiqué la SNCF, confirmant une information d'Europe 1. "L?individu a été interpellé après l?appel d?un client à la police nationale", a expliqué un porte-parole de la SNCF à l'AFP. "Il se trouvait à bord du TGV 8411 Paris Montparnasse Bordeaux. Nous avons été amenés à intervenir: lorsque le TGV est arrivé à Libourne, on a bloqué les portes afin que personne ne puisse sortir du train". "Les contrôleurs ont été prévenus afin de faciliter le travail des gendarmes. L'individu a été interpellé en voiture 18 à 14H26, l?enfant était avec lui", a-t-on ajouté de même source. "L'important pour nous est que cette affaire se termine bien". "Lorsque les gendarmes, notamment de Libourne, ont été avisés et sont intervenus dans un TGV bondé il n'y avait pas de certitude. C'était une intervention délicate dans un environnement où il y avait beaucoup de monde", a raconté à l'AFP le maire PS de Libourne, Philippe Buisson. "J'exprime ma satisfaction pour ce dénouement heureux et me réjouis pour ses parents et sa famille. Je souhaite également une nouvelle fois saluer les forces de gendarmerie, notamment libournaise, qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme lors de cette intervention délicate dans un TGV bondé", a-t-il souligné dans un communiqué. Dans un tweet, le ministre de l'intérieur Bernard Cazeneuve a exprimé son "soulagement d'avoir retrouvé sain et sauf le petit Rifki, félicitations aux gendarmes qui ont interpellé son ravisseur à Libourne". Devant le commissariat de police de Rennes, une quinzaine de personnes de la communauté comorienne dont est originaire le petit garçon ont manifesté leur joie après l'annonce du procureur, a constaté un journaliste de l'AFP. - 'bonne nouvelle'- "C'est une bonne nouvelle pour la communauté. Je pense que la conscience a joué son rôle", a déclaré Abdul Karim, un des représentants de la communauté comorienne venus devant le commissariat de Rennes en soutien à la mère et à l'enfant. Depuis samedi soir la police recherchait activement Rifki et une alerte enlèvement avait été lancée dimanche matin. "La mère et l'oncle de ce jeune enfant se sont présentés hier soir (samedi, ndlr), en fin de journée, au commissariat", avait expliqué dimanche matin lors d'un point presse le procureur de la République de Rennes Thierry Pocquet du Haut Jussé. "Ils ont indiqué qu'ils étaient à Rennes vers 14H00 place de la mairie avec la personne qui les hébergeait ainsi qu'un certain Ahmed, lui-aussi hébergé au même endroit et qu'ils ne connaissaient que depuis quelques jours", a-t-il ajouté. "L'oncle et la personne qui les hébergeaient se sont éloignés un moment, et quand ils sont revenus la mère leur a indiqué que Ahmed était parti acheter des boissons et qu'il avait emmené le jeune Rifki avec lui", a-t-il poursuivi. "Ne le voyant pas revenir ils ont cherché toute l'après-midi et leurs recherches étant vaines, ils ont fini par se présenter au commissariat", a-t-il expliqué. "Le suspect, un certain Ahmed, est de couleur noire, 25 ans environ, 1,70 mètre, corpulence mince, avec les cheveux en crête, vêtu d'un jean avec un dessin de lion sur la poche arrière et la jambe gauche, et d'un blouson marron à manches courtes", indiquait le communiqué de l'alerte enlèvement.

